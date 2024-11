São Gonçalo: campeonato estadual de handebol no CT da cidade - Renan Otto

São Gonçalo: campeonato estadual de handebol no CT da cidadeRenan Otto

Publicado 27/11/2024 16:19

São Gonçalo - A equipe feminina de handebol São Gonçalo/Superação vai disputar, no próximo domingo (01), o terceiro lugar do Campeonato Estadual de Handebol, em jogo contra a equipe Chac/Nova Iguaçu. A partida será realizada no CT Niterói, antigo Tio Sam, no Barreto, com início marcado para às 9h.

Composta por atletas de diversas escolas de São Gonçalo, a equipe São Gonçalo/Superação segue com treinos intensivos, que acontecem semanalmente no tradicional Clube Esportivo Mauá. A equipe conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, que tem incentivado o desenvolvimento do esporte na região.

“A nossa expectativa está muito grande, porque estamos vindo de um trabalho desde o ano passado, quando a gente pegou as meninas no início da jornada delas no handebol e já consegue ver como elas evoluíram. Fizemos uma semifinal muito boa, que nos deu confiança. E esse ano, com treino e dedicação, estamos confiantes”, disse Anna Karolyne Barbeiro, auxiliar técnica.

A disputa contra Chac/Nova Iguaçu é mais uma etapa importante na trajetória do time, que tem se destacado no campeonato estadual e busca agora a medalha de bronze. As jogadoras seguem confiantes após semanas de preparação intensa.