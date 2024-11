São Gonçalo: comitiva colombiana visita Clínica Gonçalense do Colubandê para conhecer rede de Atenção Básica - Luiz Carvalho

Publicado 26/11/2024 21:53

São Gonçalo - A nova Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê já tornou-se exemplo de operacionalidade com apenas dez meses de existência. Nesta terça-feira (26), a unidade recebeu visita técnica de uma comitiva do Ministério da Saúde da Colômbia com cerca de 15 diretores de hospitais. Os profissionais puderam conhecer como funciona a rede municipal de saúde, em especial a Atenção Básica, e puderam tirar várias dúvidas.

“É muito gratificante saber que a unidade é modelo para o Estado do Rio. Aqui, a gente sabe que tem um serviço de Atenção Básica humanizado, com empatia, com acolhimento. Eles ficaram surpresos porque a gente não espera o paciente ficar doente. A gente trabalha com promoção da saúde e prevenção das doenças e seus agravos. Todo esse trabalho é da gestão de excelência do prefeito Capitão Nelson, que vem sendo reconhecido a nível estadual e mundial. Isso mostra que o time está coeso, unido em prol dos resultados", disse a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

O subsecretário da Atenção Básica, Gabriel Mello, apresentou como a Atenção Básica funciona com as visitas dos agentes de saúde às residências, as consultas e exames agendados e os encaminhamentos para a rede especializada. Todo o fluxo de como acontece a rede de saúde municipal. Inclusive com o caminho inverso, quando os pacientes da rede de Urgência e Emergência são referenciados para as unidades de atenção primária.

A clínica é referência para pacientes que foram atendidos nas emergências do Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, e Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também no Colubandê, após passarem por cirurgias ortopédicas e necessitarem de reabilitação. Na clínica, eles têm acesso às consultas com ortopedistas e traumatologistas e tratamentos de fisioterapia.

“O que eu achei interessante é que fomos escolhidos em todo o Estado como unidade básica de saúde referência. Isso é muito gratificante para a gente e é ter certeza de que nosso trabalho está sendo realizado com muita dedicação”, finalizou o subsecretário.

A visita foi intermediada pela Secretaria de Estado de Saúde. O objetivo dos colombianos é implantar a rede básica de saúde em seu país, que só conta com unidade de urgência e emergência gratuita e não tem um sistema de saúde integrado como o Sistema Único de Saúde (SUS).