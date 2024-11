São Gonçalo: alunos da rede municipal vão conhecer empresas de ônibus - Luiz Carvalho

São Gonçalo: alunos da rede municipal vão conhecer empresas de ônibusLuiz Carvalho

Publicado 28/11/2024 06:00

São Gonçalo - O Projeto Aula Passeio, realizado pela Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, promoveu uma experiência única para os alunos do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco nesta quarta-feira, ao apresentar o funcionamento da empresa Viação Mauá e suas diversas áreas, desde os setores administrativos até a operação da mão de obra.

A iniciativa teve como objetivo principal aproximar os jovens do mercado de trabalho, apresentando-lhes as oportunidades de emprego e conscientizando-os sobre a importância do uso responsável do transporte coletivo.

A atividade ofereceu aos estudantes a chance de conhecer o dia a dia dos profissionais da empresa de transporte, além de apresentar o Programa Jovem Aprendiz, uma oportunidade para inserção no mercado de trabalho para jovens da cidade. Durante o passeio, os alunos assistiram a vídeos educativos que detalham orientação profissional com a psicóloga Juliana Farina, que auxiliou na reflexão sobre a importância do estudo e do trabalho para a construção de um futuro promissor.

“Eu acredito que esse projeto é importante para eles terem consciência e saberem das oportunidades que existem para além da sala de aula. E conhecendo o dia a dia da empresa, eles entendem que o estudo é importante para eles avançarem na empresa. Assim eles começam a projetar o futuro e entendem a importância do estudo aliado ao trabalho”, disse Daiane Alves de Brito, orientadora pedagógica.

O Projeto Aula Passeio é uma das várias iniciativas da Prefeitura de São Gonçalo para promover a educação, a conscientização social e o desenvolvimento profissional dos jovens da cidade, preparando-os para o futuro e para as oportunidades que surgem tanto no setor de transporte quanto em diversas outras áreas.