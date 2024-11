São Gonçalo: vagas de emprego abertas a partir desta sexta-feira - Reprodução

Publicado 27/11/2024 21:30

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com a Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), realiza constantemente ações, através do Programa Oportunidades, que visam oferecer vagas de emprego para os gonçalenses. Uma nova edição do programa irá acontecer nesta próxima sexta-feira (29), das 10h às 16h, na Sala do Empreendedor no Partage Shopping, no Centro. Ao todo, serão oferecidas 113 vagas em diversos cargos.

Confira a lista das vagas que serão disponibilizadas a seguir:



- 20 vagas para atendente de lanchonete: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas de 18 a 20 anos com ensino médio completo ou cursando;

- 16 vagas para operador de loja: com ou sem experiência, para pessoas do sexo masculino, com fundamental completo e idade entre 18 e 45 anos;

- 15 vagas para fiscal de loja: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas do sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos e fundamental completo;

- 12 vagas para estoquista: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas do sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos e fundamental completo;

- 10 vagas para soldador: com experiência na área, fundamental completo, para pessoas de ambos os sexos com idade entre 20 e 55 anos;

- 8 vagas para operador de telemarketing: com experiência na área, para pessoas do sexo feminino com experiência na área e idade entre 22 e 30 anos, com ensino médio completo;

-7 vagas para vendedor interno: com experiência na área, para pessoas do sexo feminino com ensino médio completo e idade entre 20 e 45 anos;

- 5 vagas para manicure/pedicure de salão de beleza: com experiência na área, fundamental completo, para pessoas do sexo feminino com idade entre 20 e 45 anos;

- 5 vagas para operador de telemarketing: com experiência na área, para pessoas de ambos os sexos com idade entre 20 e 45 anos e ensino médio completo;

- 3 vagas para operador de empilhadeira: para pessoas do sexo masculino com experiência na área, ensino médio completo e com idade entre 21 e 45 anos;

- 3 vagas para esteticista de salão de beleza: para pessoas do sexo feminino, com experiência na área, ensino médio completo e idade entre 20 e 45 anos;

- 3 vagas para podóloga de salão de beleza: para pessoas do sexo feminino, com experiência na área, ensino médio completo e idade entre 20 e 45 anos;

- 2 vagas para cabeleireiro feminino de salão de beleza: para pessoas do sexo feminino com experiência na área, ensino fundamental completo e idade entre 20 e 45 anos;

- 2 vagas para nail designer de salão de beleza: para pessoas do sexo feminino com experiência na área, ensino fundamental completo e idade entre 20 e 45 anos;

- 2 vagas para mecânico de automóveis: com experiência na área, para pessoas do sexo masculino com fundamental completo e idade entre 20 e 52 anos;

O Oportunidades tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, cadastros de Microempreendedor Individual (MEI), inscrição municipal e regularização de débitos.



Serviço:



O Programa Oportunidades irá ocorrer na Sala do Empreendedor (lojas 177 e 178) no Partage Shopping, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro. Nesta sexta-feira (29), 10h às 16h.