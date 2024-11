São Gonçalo: vagas de emprego para pessoas com deficiência - Reprodução

Publicado 28/11/2024 08:00

São Gonçalo - O dia 28 de novembro será de oportunidade para pessoas com deficiência e segurados do programa de reabilitação do INSS, que poderão participar do Dia D – Feirão de Vagas de Emprego, no Sesc São Gonçalo, das 9h às 16h.

“Teremos uma manhã especial com grandes parceiros, que estarão empenhados em direcionar as pessoas para as vagas mais adequadas a seus perfis e formação profissional”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu.

Os participantes deverão levar documentos pessoais e laudo médico com CID (Código Internacional de Doenças).

O evento é uma realização do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro e Rede Incluir, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo, Secretaria de Trabalho e Renda do Governo do Estado, Firjan Sesi, Sistema Nacional de Emprego, Ciee,OAB-RJ e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e apoio do Setrerj.



Serviço:



Dia D – Feirão de vagas de emprego para pessoas com deficiência

Local: Sesc São Gonçalo

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, número 755

Horário: 9h às 16h