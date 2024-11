São Gonçalo: alunos com autismo são atendidos na cidade - Julio Diniz

São Gonçalo: alunos com autismo são atendidos na cidadeJulio Diniz

Publicado 28/11/2024 08:45

São Gonçalo - Com o objetivo de trabalhar habilidades motoras, cognitivas e sociais, trazendo autonomia e independência para os indivíduos, o Centro de Referência Municipal do Autista Marlene Felício Faria, no Centro, oferece atendimento de psicomotricidade para os atendidos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A indicação para a realização da terapia é feita após uma anamnese detalhada, entendendo os pontos a serem trabalhados para o pleno desenvolvimento do aluno. Para o psicomostricista Fabio Devillart, a aula também melhora a questão cognitiva, a atenção e a concentração.

“Nós fazemos uma avaliação psicomotora, vendo o que a criança consegue fazer, elaborando as atividades de acordo com os desafios apresentados. Nós trabalhamos a praxia global, a praxia fina, o ritmo, a coordenação do olho com o pé, do olho com a mão, o esquema corporal, a lateralidade, o tônus muscular, entre outros”, afirmou o psicomotricista.

Dentro da sala, o aluno Arthur Ferreira, de 7 anos, aprende brincando. Com o circuito de psicomotricidade montado, ele faz movimentos que estão trazendo, ao longo do tempo, mais independência para o seu dia a dia. A mãe do aluno, Patrícia Ferreira, contou que já consegue enxergar a evolução do filho.

“O Arthur tinha muita dificuldade na escola com a escrita e, depois que começou a fazer a psicomotricidade, ele desenvolveu uma coordenação bem melhor, está conseguindo escrever muito melhor. Em casa, ele está muito mais independente, ele abre garrafas sozinho, pega os objetos sem derrubar, como prato, copo e talher. Ele se alimenta perfeitamente, sem nenhuma ajuda”, contou a mãe.

O ingresso nos Centros de Referência em Autismo acontece por meio de sorteio e, no momento, é preciso aguardar a disponibilização de novas vagas.