São Gonçalo: Conferência do Meio Ambiente encerra neste sábadoDivulgação

Publicado 30/11/2024 11:26

São Gonçalo - Nesta sexta-feira (29), a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo deu início à 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente (CMMA-SG), com o tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”. O evento, que acontece ao longo deste sábado, visa debater soluções e promover ações concretas para enfrentar os desafios ambientais locais e globais, com base nas diretrizes da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.

A conferência deste ano abordará os principais eixos temáticos da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: Mitigação, Adaptação e Preparação para Desastres, Transformação Ecológica, Justiça Climática e Governança, e Educação Ambiental. O evento contará com a participação de delegados, convidados e observadores, que terão a oportunidade de debater e propor soluções para os desafios ambientais de São Gonçalo.

Durante a cerimônia de abertura, Maria Gabriela Bessa, subsecretária executiva da Secretaria de Estado das Cidades, destacou a importância de debates para fortalecer o engajamento em questões ambientais. “Acho muito importante esses tipos de discussões para estarmos promovendo propostas e soluções para que possamos estar cada vez mais engajados nesta pauta ambiental, ajudando o nosso município e Estado”, afirmou.

O secretário do Meio Ambiente de São Gonçalo, Carlos Afonso Pereira Rosa, também ressaltou o compromisso da gestão local com a preservação ambiental. “Eu me sinto muito orgulhoso de ser secretário do Meio Ambiente de São Gonçalo, um município que foi muito desgastado nas gestões anteriores. E, hoje, a gente tem uma obrigação constante de priorizar as questões do meio ambiente aqui no nosso município. Nosso objetivo nesta conferência é tirar pautas concretas para ajudar o meio ambiente e aplicar no nosso município, fazendo a nossa parte”, disse.

Na abertura do evento, também foram apresentados diversos projetos e ações desenvolvidas na cidade, como o “Limpa São Gonçalo”, “Estudo Vivo”, “Asas”, “Águas da Guanabara” e “Fortalece São Gonçalo”, iniciativas que buscam conscientizar a população e promover mudanças comportamentais em relação ao meio ambiente.

O vice-prefeito Sérgio Gevú destacou o apoio do governo municipal às iniciativas ambientais. “É muito gratificante saber que São Gonçalo está no caminho certo, investindo em pautas que realmente beneficiam a população e a saúde dos gonçalenses. Nosso prefeito, Capitão Nelson, tem dado todo o apoio para essas questões”, afirmou

No sábado (30), a conferência contará com uma feira de agricultura familiar e de artesanato, com produtos locais de produtores rurais e artesãos de São Gonçalo. A feira visa promover a sustentabilidade e valorizar a produção local, além de possibilitar aos participantes uma experiência prática sobre como as práticas ambientais podem ser integradas à economia local. O credenciamento para os participantes da 3ª CMMA-SG acontecerá no sábado, das 8h às 10h, nas categorias Delegados Municipais (com direito a voz e voto), Convidados (com direito a voz) e Observadores (sem direito a voz e voto). A conferência reforça o compromisso de São Gonçalo em enfrentar os desafios ambientais, promover a transformação ecológica e implementar soluções concretas para garantir um futuro mais sustentável para a cidade e seus habitantes. A 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de São Gonçalo acontece no SEST SENAT, situado a Rodovia Amaral Peixoto, RJ-104, do KM. 9001 ao KM. 11499 (lado ímpar), KM07, Tribobó, São Gonçalo/RJ