São Gonçalo: combate às drogas incentivado pela PrefeituraRenan Otto

Publicado 01/12/2024 07:46

São Gonçalo - Nesta quinta-feira (28), 280 alunos de quatro escolas municipais de São Gonçalo participaram da formatura do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd), da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), na Igreja Nova Vida, no bairro Estela do Norte. O curso tem como objetivo discutir e alertar sobre a temática das drogas, do abuso de álcool e vícios.

“Gostaria de agradecer mais uma vez a parceria do Proerd, com esse tema que é tão importante na nossa sociedade e, por isso, tão importante abordar dentro da escola. Gostaria também de parabenizar os alunos formandos, tenho certeza que todo o conhecimento absorvido no decorrer do programa vai fazer a diferença na vida de vocês”, disse a subsecretária de Alimentação Escolar, Pâmela Lemos, que representou a Secretaria de Educação.

Durante o evento, os instrutores do Proerd premiaram os alunos que mais se destacaram ao longo das aulas, e leram algumas redações que sintetizaram melhor o que foi absorvido pelos alunos. A redação da aluna Júlia Tavares, na Escola Municipal Professora Marlucy Salles de Almeida, foi a que mais se destacou, por isso, a estudante foi premiada com uma bicicleta.

“Nesses últimos meses, eu aprendi com o Proerd o que as drogas e a bebida alcoólica fazem e também sobre o bullying. Entendi também que para não me envolver com a drogas eu não posso ter amizades com pessoas que usem e sempre tenho que me cuidar. O Proerd me ensinou muito, me fez rir e chorar, e, principalmente, me deixou mais feliz”, afirmou a aluna.