São Gonçalo: evento celebra Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - Reprodução

São Gonçalo: evento celebra Dia Internacional da Pessoa com DeficiênciaReprodução

Publicado 02/12/2024 15:00

São Gonçalo - Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, vai realizar um evento com diversas atividades, no Teatro Municipal, na terça-feira (3), a partir das 14h.

A data é celebrada no dia 3 de dezembro desde 1992 e foi instituída pela Organização das Nações Unidas como forma de estimular uma reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência, além de buscar ampliar a acessibilidade e a inclusão dessas pessoas na sociedade.

Durante a homenagem, haverá manifestações artísticas e culturais de pessoas com deficiência e das instituições municipais que lhes representam, além de atividades que irão promover a conscientização da data. O evento é aberto ao público com entrada franca.



Serviço:



Evento alusivo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nesta terça-feira (3), a partir das 14h, no Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro.