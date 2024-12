São Gonçalo: projeto Lidera Mulher teve a ultima turma do ano formada - Luiz Carvalho

São Gonçalo: projeto Lidera Mulher teve a ultima turma do ano formadaLuiz Carvalho

Publicado 01/12/2024 07:51

São Gonçalo - O Lidera Mulher, projeto da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, encerrou 2024 com a formatura da sua 12ª turma, na tarde desta quinta-feira (28), no Espaço mais Conhecimento, no Partage Shopping. A formatura da última turma deste ano teve a presença do prefeito Capitão Nelson.

“Estamos fazendo um trabalho enorme junto à Subsecretaria da Mulher. Tudo o que esse governo tem possibilidade de fazer pela mulher, estamos fazendo. Parabenizo a todos os servidores da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres por esse trabalho fenomenal que tem sido feito, que em governos passados não existia. Podermos dar essa condição da mulher empreender é extremamente importante”, disse o prefeito Capitão Nelson, que fez questão de prestigiar a formatura e entregou certificados de conclusão para as participantes.

Esta turma do Lidera Mulher capacitou 107 mulheres, com qualificação técnica voltada ao empreendedorismo, para ampliar a rede de contatos e as parcerias entre as participantes. A capacitação do projeto é realizada pela Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e conta com a parceria do Sebrae e do Shopping Partage.

A qualificação possui duração de três meses e aborda temas relevantes através de aulas expositivas e de atividades, como: empreendedorismo feminino, formalização e abertura de um negócio, marketing digital, precificação dos produtos, divulgação, gerenciamento do negócio, técnicas de venda e mídias sociais.

“Parabenizo a todas as empreendedoras que estão se formando. Não tenho dúvidas de que agora estão capacitadas para gerirem o seu próprio negócio. O maior objetivo foi alcançado, que é formar mulheres com consciência crítica e de transformação, dando mais oportunidade para se inserirem no mercado de trabalho, contribuindo para a diminuição da desigualdade de gênero”, disse a subsecretaria Ana Cristina da Silva. Ao todo, mais de 1300 mulheres foram capacitadas pelo Lidera Mulher desde a criação do projeto.