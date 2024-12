São Gonçalo: Unidade realiza procedimentos de alta complexidade e já é referência no Estado - Divulgação

Publicado 02/12/2024 16:34

São Gonçalo - O Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, completa mais um aniversário, nesta segunda-feira (2), podendo comemorar com sucesso cirurgias e procedimentos para pacientes, não só de São Gonçalo, mas para moradores de todo o Estado do Rio. O segundo ano de atividades teve continuidade na oferta de todos os serviços e a implantação de um novo: a quimioterapia.

Desde o início do HCCOR – em dois de dezembro de 2022 – o hospital contabilizou (até o último dia 21 de novembro) 9.912 cirurgias e procedimentos e 90.301 consultas, exames e quimioterapia. “A implantação deste hospital é um marco para São Gonçalo, que não realizava as cirurgias e procedimentos que são feitos hoje na unidade. Dependíamos de outros municípios para atender os gonçalenses. Hoje, a história é inversa. Nós atendemos os pacientes de outras cidades. E o mais importante é que todos os gonçalenses têm os serviços no hospital”, disse o prefeito Capitão Nelson.

No dia 2 de dezembro de 2022 foram realizados os primeiros procedimentos. Dois anos depois, o HCCOR já realizou 3.824 cateterismos e 1.054 angioplastias. Com este avanço, os gonçalenses deixaram de percorrer 140 quilômetros até a cidade de Vassouras, uma viagem de quase três horas de carro; ou Itaperuna – distante mais de 300 quilômetros e com mais de cinco horas de viagem de carro.

Além do cateterismo e angioplastia, o HCCOR ainda realiza revascularização (cirurgia do coração de peito aberto conhecida como ponte de safena), colocação de marcapasso (dispositivo para regular os batimentos cardíacos), troca valvar (procedimento que substitui válvulas cardíacas por próteses artificiais), oncológicas, neurológicas, gerais e dermatológicas.

A unidade também é responsável por todas as consultas e exames que antecedem as cirurgias e pós-operatório, acompanhando a saúde dos pacientes após alta médica. “É uma responsabilidade enorme implantar um hospital deste porte em São Gonçalo. Mas estamos trabalhando com excelência e temos muitos resultados positivos. É uma grande vitória, não só para a Prefeitura de São Gonçalo, mas para toda a população de São Gonçalo e cidades vizinhas”, afirmou a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

O HCCOR atende pacientes de todo o Estado do Rio de Janeiro através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e realizou 9.912 cirurgias em dois anos: 3.824 cateterismos, 1.054 angioplastias, 653 revascularizações, 1.551 cirurgias oncológicas, 482 cirurgias neurológicas, 852 cirurgias gerais, 1.406 dermatológicas, 34 colocações de marcapasso e 56 trocas valvares – essas duas últimas iniciadas em outubro de 2023.

Ainda foram realizadas 19.945 consultas, 57.972 exames laboratoriais, 3.285 riscos cirúrgicos, 8.823 biópsias e 276 quimioterapias – esta última iniciada em setembro deste ano. O equipamento de alta complexidade conta com quatro centros cirúrgicos e 49 leitos. É uma unidade com equipe médica altamente qualificada para realizar todos os procedimentos.



Regulação

Todas as cirurgias na rede pública de São Gonçalo são marcadas através da Central de Regulação da Semsa. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço. Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.