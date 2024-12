São Gonçalo: dados da Firjan mostram que o ritmo de contratações na cidade aumentou - Reprodução

Publicado 03/12/2024 08:36

São Gonçalo - A Região Leste Fluminense fechou o mês de outubro com saldo positivo no que se refere à geração de emprego. Foram criados 2.266 novos postos de trabalho, um número 69,3% maior que o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 1.338 contratações formais. De acordo com a análise da Firjan, por meio da plataforma Retratos Regionais, as oportunidades foram em maior parte para os setores de Serviço (+1.041) e Comércio (+921), impulsionados pelo movimento de fim de ano.



São Gonçalo (+681) e Niterói (+629) foram os municípios com o maior número contratações em vagas formais. No ranking estadual, os municípios aparecem em segunda e terceira posições respectivamente. Entre as atividades que mais geraram empregos estão Comércio Varejista, Comércio por Atacado, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e Alimentação.



“A Região Leste segue em constante saldo positivo com oportunidades de trabalho em diferentes áreas. Ao longo de todo ano o saldo de novas contratações se mostrou positivo e a expectativa para o fim do ano não poderia ser diferente e ainda, com aumento em relação a 2023. Esses dados mostram o potencial de crescimento da região”, enfatizou o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Guadagnin.



Apesar do cenário positivo no Leste, Firjan aponta redução no ritmo de contratações no estado do Rio



A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) aponta que o ritmo de contratações diminuiu no mercado de trabalho fluminense. Análise feita pela Firjan, a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ressalta que em outubro foram 10.731 novos postos de trabalho com carteira assinada. Já em setembro tinham sido 19.294 vagas. Também houve redução na comparação com outubro de 2023, quando foram gerados 18.902 empregos. Apesar disso, o Rio de Janeiro ocupou a terceira posição no ranking dos estados que mais contrataram no mês.



De acordo com o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart, apesar do bom desempenho do mercado de trabalho fluminense ao longo de 2024, o resultado de outubro acende um alerta, sobretudo pelo desempenho mais fraco da indústria. “O elevado patamar da taxa de juros tem comprometido a recuperação sustentável do setor industrial, afetando investimentos e ampliando as incertezas econômicas. Para reverter esse cenário, são necessárias medidas estruturais que garantam estabilidade fiscal e viabilizem uma trajetória de juros mais baixos, essenciais para estimular a indústria e impulsionar o crescimento econômico do estado”, avalia.



A Firjan pontua que o maior volume de vagas em outubro deste ano veio do setor de Serviços (+6.183), impulsionado pela atividade de Seleção, Agenciamento e Locação de Mão de Obra (+1.292). De acordo com a federação, com a proximidade do fim de ano empresas de todos os setores econômicos intensificam a busca por trabalhadores temporários para atender à demanda e esse segmento se destaca por reunir empresas especializadas em intermediar a contratação de mão de obra.

Na sequência, o Comércio (+4.126) apresentou crescimento significativo em outubro, liderado pelas contratações em Hipermercados e Supermercados (+850), Comércio de Vestuário e Acessórios (+699) e Comércio de Calçados e Artigos de Viagem (+214) - segmentos que tradicionalmente apresentam maior demanda no último trimestre do ano.



Já o setor industrial criou 1.348 vagas formais no mês. Os destaques foram as indústrias de Transformação (+977), Extrativas (+282) e Serviços Industriais de Utilidade Pública (+81). A Construção (+8), que vinha se destacando ao longo de 2024, registrou seu pior desempenho do ano. Esse também foi o menor nível de contratações no setor industrial em um mês de outubro desde o início da nova série histórica do Caged, em 2020.



Dentro do setor industrial, os principais destaques foram Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+515), Atividades de Apoio à Extração de Minerais (+341), Produtos de Metal (+317) e Outros Equipamentos de Transporte (+246).



Por outro lado, o setor agropecuário registrou saldo negativo (-926) - comportamento sazonal típico para esta época do ano.



Na análise regional, a Firjan pontua que 48 dos 92 municípios fluminenses apresentaram saldo positivo em outubro. A capital, Rio de Janeiro (+7.266), concentrou a maior parte das vagas, seguida por São Gonçalo (+681), Niterói (+629), Duque de Caxias (+544) e Piraí (+504).



A Firjan também destaca que, com o resultado de outubro, o estado do Rio de Janeiro acumulou 149.074 novos empregos formais em 2024, com o saldo de janeiro a outubro 5,9% acima do observado no mesmo período de 2023 (+140.799). Nesse período, o setor de Serviços se destacou com 97.077 novos empregos, seguido pela Indústria (+41.583) e pelo Comércio (+10.746). A Agropecuária, no entanto, foi o único setor com saldo negativo no acumulado do ano (-332).