São Gonçalo: Natal da Gente encanta no bairro Trindade - Julio Diniz

Publicado 03/12/2024 08:30

São Gonçalo - Centenas de pessoas que foram à Praça da Trindade na noite de sexta-feira (29) puderam viver toda a magia no Natal, com o evento Natal da Gente, realizado pela Prefeitura de São Gonçalo em parceria com o Sesc São Gonçalo.

O evento teve atrações para toda a família, com apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo, show de mágica para as crianças, chegada do Papai Noel e a inauguração da árvore de Natal com 23 metros de altura, que foi montada na praça.

“Agradeço a todos vocês, população gonçalense, pela votação expressiva e histórica que me deram aqui em São Gonçalo. Vocês tenham certeza que isso cada vez mais me dá gás para trabalhar e transformar a cidade de São Gonçalo. Nosso dia a dia vai ser trabalho, para melhorar e dar mais dignidade a todos vocês!”, disse o prefeito Capitão Nelson, ao lado do representante do Sesc São Gonçalo, Jonn Nascimento.

Logo no início da noite, os gonçalenses começaram a chegar para conferir a decoração especial de Natal que foi montada na Praça. As famílias aproveitaram para garantir suas fotos em frente às estruturas iluminadas e ter registrada uma noite especial e memorável.

Para alegrar a criançada, o show “Ciência ou mágica? ”, com o mágico Patrick e sua equipe, impressionou os pequenos. Truques de mágica e malabarismo prenderam a atenção da plateia, que vibrou com os números apresentados, em um show de interação e participação com o público. Um verdadeiro sucesso aprovado por quem foi participar do Natal da Gente.

“Achei uma coisa linda! Olha quantas crianças estão aqui hoje, é isso que é bonito. Achei maravilhoso esse show de mágica que fizeram para nossas crianças. Nós precisamos é disso, dessa alegria e essa praça cheia. Esse evento tem que acontecer todos os anos”, disse a moradora da Trindade, Irani Lopes, de 67 anos.

Com um repertório especial preparado pelo maestro Paulo Guarany para o evento da noite desta sexta-feira (29), a Orquestra Municipal de São Gonçalo apresentou músicas natalinas e sucessos da música brasileira e também internacionais.

Após muita expectativa, o ponto alto da noite: a chegada de Papai Noel e a inauguração da Árvore de Natal. Papai Noel chegou de trenzinho à Praça da Trindade, encantando as crianças. Após desejar um Feliz Natal aos presentes, a árvore de Natal de 23 metros foi inaugurada, rapidamente atraindo a atenção do público, que fez questão de registrar o momento em fotos com família e selfies.



Casinha do Papai Noel itinerante



A celebração de Natal na Praça da Trindade vai contar com mais uma atração especial neste domingo, dia 1º de dezembro, com a chegada da Casinha do Papai Noel itinerante, que ficará no local excepcionalmente neste dia, das 16h às 20h. A atração especial virá para São Gonçalo através do Sesc e promete fazer sucesso com crianças e adultos, que poderão garantir belas fotos no local.