São Gonçalo: tratamento contra HIV Aids durante o Dezembro VermelhoReprodução

Publicado 03/12/2024 08:47

São Gonçalo - O Dia Mundial de Luta Contra a Aids é lembrado neste 1º de dezembro. Para conscientizar os pacientes das unidades de saúde de São Gonçalo, principalmente sobre prevenção, a oferta de testes rápidos das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e onde encontrar tratamento, os profissionais realizarão orientações durante todo o mês de dezembro nas unidades de saúde.

A coordenação do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids) e hepatites virais da Secretaria de Saúde também fará qualificação dos profissionais que trabalham diretamente com esse público. Nas unidades de saúde, os pacientes serão orientados nas salas de espera.

A Campanha Dezembro Vermelho tem o objetivo de promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do HIV/AIDS; desmistificar preconceitos e estigmas associados à condição e reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas.

“Vamos reforçar em todas as unidades de saúde a importância de fazer os testes rápidos. Eles estão disponíveis na maioria das unidades de saúde da família (USFs). O diagnóstico é de extrema importância para o paciente iniciar o tratamento e, com orientação, evitar que contamine outras pessoas. Agora, mais importante que o diagnóstico é a prevenção. Oferecemos preservativo em todos os postos e as profilaxias pré e pós-exposição. É tudo de graça, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

A testagem rápida é importante para o diagnóstico precoce das infecções e o início do tratamento adequado. Além do HIV, há testes para hepatites virais B e C e sífilis em todos os postos de saúde (com exceção da USF de Neves), de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados). Caso o gonçalense teste positivo, ele realiza outro exame mais complexo e posterior tratamento.

A Secretaria oferece, além da testagem rápida das ISTs e o tratamento para as pessoas infectadas, outros dois procedimentos: a profilaxia pré-exposição (Prep) e a profilaxia pós-exposição (PEP); e a distribuição de preservativos – interno e externo – em todos os postos de saúde. Atualmente, São Gonçalo tem cerca de 2,3 mil pacientes em tratamento de HIV. Este ano, 200 novos pacientes iniciaram o tratamento até o fim de outubro e 51 gestantes foram diagnosticadas com a doença.

Unidades com tratamentos, de segunda a sexta, das 8h às 17h



HIV:



• Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;



• Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;



• Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.



Hepatite B e C:



• Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;



Sífilis:



• Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;



• Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina;



• Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa;



• Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto;



• Polo Sanitário Augusto Sena, Rio de Ouro;



• Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho;



• Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz;



• Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo;



• Clínica Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Arsenal;



• Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40.



Locais de Atendimento da Prep (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)



• Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;



• Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;



• Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.



Locais de Atendimento da PEP (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)



• Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



• Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



• Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



• Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa



• Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



• Clínica Gonçalense do Mutondo



• Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



• Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal



• Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis



Urgência e Emergência, diariamente, após 17h



• Pronto Socorro Central, Zé Garoto



• Pronto Socorro Infantil (PSI), Zé Garoto - crianças até 14 anos



• Umpa de Nova Cidade



• Umpa do Pacheco