São Gonçalo: aula de medicina no Teatro MunicipalFábio Guimarães

Publicado 04/12/2024 16:20

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo ficou lotado, na manhã desta quarta-feira, quando foi realizada a aula inaugural do primeiro curso de Medicina do município de São Gonçalo. O curso vai acontecer no campus Trindade da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), pioneira no ensino superior na cidade. A aula inaugural contou com a presença do prefeito Capitão Nelson e de representantes da universidade, além dos 60 alunos inscritos nessa primeira turma.

Através de um convênio entre a Universo e a Prefeitura de São Gonçalo, os estagiários do curso oferecido na universidade irão atuar em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), hospitais e centros especializados. Além disso, as unidades de saúde municipais serão beneficiadas com investimentos em infraestrutura, equipamentos, contratação de profissionais e residência médica.

O prefeito Capitão Nelson celebrou o início do curso, que contribui para destacar o município como um dos poucos a oferecerem tal curso em todo o Estado do Rio.

"Esse curso é uma conquista! Estou muito emocionado e dou as boas-vindas aos novos alunos. Quando eu iniciei o governo, tínhamos 108 unidades de saúde no município, sendo que 23 deles não tinham médicos. Hoje, temos uma outra realidade. Mas, ainda há necessidade de contratar médicos. Espero que todos os novos alunos se formem e continuem atuando pelo município depois de formados, atuando com os novos equipamentos de saúde que conseguimos trazer para São Gonçalo, como o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), que agora é referência em saúde no Estado. O município está de portas abertas para esses novos médicos. Agradeço à família Salgado de Oliveira por mais essa conquista!", afirmou.

Para Jefferson Salgado de Oliveira, vice-presidente da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura (Asoec), mantenedora da Universo, o curso é motivo de comemoração. "Hoje é um marco para São Gonçalo, cidade onde meus pais começaram suas vidas e onde eu fui criado. Tenho certeza de que os novos alunos vão encontrar laboratórios com equipamentos da melhor qualidade, não medimos esforços para montar essa infraestrutura em conjunto com o corpo docente. Vamos fazer uma medicina diferente e mais humanizada. São Gonçalo está de parabéns, o prefeito Capitão Nelson não mediu esforços para nos ajudar", afirmou.

Após o evento no Teatro, ainda nesta quarta-feira (4), os alunos do curso de Medicina seguiram para o campus da Trindade da Universo para iniciar as aulas na unidade de ensino. Quem está ansiosa para começar as aulas é a jovem Carolina Brito, de 18 anos, uma das alunas. "Sempre foi meu sonho cursar Medicina, sempre achei uma profissão muito bonita. Eu gosto de neurologia e dermatologia, mas ainda não decidi em que vou me especializar. Mas, começar esse curso é a realização de um sonho e uma oportunidade, já que só havia cursos desse tipo no Rio de Janeiro, mas aqui, para mim, é muito fácil de chegar e estou muito animada", disse.

Também estiveram presentes à aula inaugural o chefe de Gabinete da refeitura, Rodrigo Torregrosa Oliveira; o secretário municipal de Governo, Fábio Vianna de Araújo; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu; a professora Jaína dos Santos Mello, reitora da Universo; Fábio Tavares, diretor da Universo Campus São Gonçalo; Gabrielle Piaz Salgado de Oliveira, diretora de avaliação institucional da Universo; e o Dr. Raphael Riodades, coordenador do internato do curso de Medicina da Universo e diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).