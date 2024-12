Restaurante do Povo: comemorando aniversário - Divulgação

Restaurante do Povo: comemorando aniversárioDivulgação

Publicado 04/12/2024 18:17

São Gonçalo - O Restaurante do Povo de São Gonçalo celebrou, neste domingo (1), dois anos de funcionamento. Em virtude disso, a tarde desta segunda-feira (2) foi de festa no local. Com bolas azuis e brancas e luzes pisca-pisca, a festa contou com a presença dos mais fiéis gonçalenses que almoçam diariamente no restaurante e os funcionários, além do vice-prefeito Sérgio Gevú e do secretário de Assistência Social, Felippe Mattos Monteiro. Nesses dois anos, ao todo, já foram servidas 1.282.192 refeições, incluindo café da manhã e almoço.

O local, que é fruto de uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado do Rio, atende a moradores de todo o município, incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade social, com refeições a preços populares: café da manhã a R$ 0,50 e almoço por R$ 1, em um local climatizado, com todo conforto e atendimento de qualidade.

Nesta data especial, o cardápio incluía arroz, feijão, farofa festiva, cozido a brasileira, torta de peixe, acelga, beterraba ralada, com bombom de sobremesa e suco de goiaba. Além disso, o restaurante também garantiu um bolo de aniversário para festejar a data.

O vice-prefeito Sérgio Gevú celebrou a data. "Sempre foi uma prioridade do governo Capitão Nelson fornecer serviços de qualidade para a população gonçalense e é isso o que vem sendo entregue no Restaurante do Povo. Aqui, a população tem acesso a uma alimentação digna a preços populares", disse.

Felippe Mattos Monteiro, secretário da Assistência Social, também destacou o trabalho que vem sendo feito. "São dois anos de muito trabalho, fornecendo alimentação diária para os gonçalenses. Podemos fornecer, em média, 2 mil refeições de almoço e mil de café da manhã por dia. É um trabalho contínuo para dar mais dignidade e alimentação de qualidade para os gonçalenses", afirmou.

A escolha do local onde fica o Restaurante do Povo, feita pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), revitalizou não apenas a região, mas garantiu a ocupação de uma área que era considerada um verdadeiro “elefante branco”. O restaurante funciona num prédio cuja construção estava abandonada e deteriorada, mas foi totalmente remodelada para atender às necessidades do novo empreendimento, que trouxe cidadania para milhares de pessoas.

Com os dois anos do local, quem comemorou foram os gonçalenses. A artesã Maria de Fátima de Oliveira, de 70 anos, almoça no Restaurante do Povo desde a inauguração. "Para mim, a comida aqui é boa, gostosa. Eu moro sozinha, então, para mim, é melhor almoçar aqui. Espero que o Restaurante dure muito tempo aqui ainda e dê muita saúde para os responsáveis e para o Capitão Nelson", afirmou a moradora do Alcântara.

A aposentada Valéria da Silva Gonçalves, de 77 anos, também almoça no local com frequência. "Eu agradeço muito ao Capitão Nelson, que fez o que outros prefeitos não fizeram. Eu moro em Tribobó, mas faço ginástica em turmas da Prefeitura e venho com as amigas almoçar aqui. Teve um dia que eu vim almoçar, por exemplo, e tinha feijoada e a comida é sempre muito boa. Hoje mesmo, está uma delícia. Espero que o restaurante continue por muitos anos e novas unidades sejam abertas pelo município", disse.

Olavo de Souza Silva, de 48 anos, trabalha em Itaboraí, mas mora em Tribobó. Ele não perde nunca o almoço no Restaurante do Povo. "É um bom cardápio, comida gostosa. Dou parabéns ao Restaurante pelo seu funcionamento nesses dois anos e espero que o serviço continue com qualidade nos próximos anos", disse.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h.