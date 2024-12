São Gonçalo: decoração de Natal no bairro Trindade - Divulgação

Publicado 05/12/2024 13:41

São Gonçalo - Centenas de gonçalenses passaram pela Praça Leonor Corrêa, a Praça da Trindade, neste final de semana, para curtir a decoração natalina. O Natal na Praça, inaugurado na ultima sexta-feira, numa parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Sesc, fez a alegria da garotada, que teve a oportunidade única de tirar uma foto na Casinha do Papai Noel, uma iniciativa itinerante do Sesc.

O Natal da Praça foi oficialmente aberto na última sexta-feira, com direito a show de mágica e apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo, que antecederam a chegada do Papai Noel e a inauguração da árvore de Natal, de 23 metros. A praça também recebeu decoração instagramável e está atraindo os gonçalenses, que já entraram no clima natalino.

Este já é o terceiro ano consecutivo da parceria entre a Prefeitura com o Sesc São Gonçalo, para garantir que uma iluminação especial de Natal em áreas de lazer. Na Praça da Trindade, centenas de pessoas puderam aproveitar a decoração, que será mantida até os primeiros dias de 2025.

Maria de Fátima Gomes, de 53 anos, que mora em Nova Cidade, fez questão de levar os netos Ana Bela, de 5, e Jefferson, de 7, para aproveitar o clima de Natal. Ela soube que a Casinha de Papai Noel estaria na praça no último domingo, pelas redes sociais da Prefeitura, e logo chamou os netos para o passeio diferente. “Eles amaram conhecer o Papai Noel e ver a árvore e os enfeites. Excelente iniciativa da Prefeitura e do Sesc para os gonçalenses”, afirmou.