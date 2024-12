Tatá Oliveira, Márcio Nascimento, Marise Nogueira e Tatiane Santoro - Andrea Simões

Publicado 06/12/2024 09:41

São Gonçalo - Há 14 anos, a Sapiens Produções, através da produtora Áurea Bicalho Guimarães, vem realizando peças teatrais com temática ambiental. Além dos espetáculos, são ministradas palestras lúdicas sobre questões relacionadas às fontes de energia, ao clima e ao consumo consciente.



Os projetos (espetáculos e palestras) já foram assistidos por mais de cem mil espectadores, estudantes do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio. As apresentações são sempre gratuitas e já circularam por 24 municípios fluminenses, incluindo a capital Rio de Janeiro, tanto em instituições de ensino públicas quanto privadas.



Lançado no ano passado e continuando a missão do bem-sucedido espetáculo "Manual para o Futuro Legal" (2012-2023), o projeto este ano percorreu instituições de ensino em diferentes municípios fluminenses, agora repaginado como "Manual Para o Futuro Bem Legal”. Mais que um espetáculo teatral, é uma experiência educativa e transformadora que vem impactando alunos em escolas do Rio de Janeiro. Com foco em conscientização ambiental e responsabilidade social, ganhou circulação estadual este ano, com 12 apresentações previstas em instituições de ensino nos municípios de Teresópolis, Caxias, Nova Iguaçu, Campos, Macaé, São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, levando a ideia de sustentabilidade para cerca de três mil crianças.



No palco, os atores Tatá Oliveira, Márcio Nascimento, Marise Nogueira e Tatiane Santoro dão o recado. A peça tem a missão de inspirar alunos do 1º ao 6º ano, especialmente crianças de 7 a 9 anos, a refletirem sobre o impacto humano no planeta e o futuro sustentável, com patrocínio da Naturgy e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



“Não há a pretensão de mudar o mundo. Mas, sim, estimular uma atitude sustentável, para que o homem seja visto como parte da natureza. São essas crianças de hoje que, daqui a duas ou três décadas, estarão pensando o mundo. Espero que para melhor”, avalia Áurea Bicalho Guimarães.



“A Naturgy tem um forte compromisso com a conscientização ambiental e as gerações futuras. A sustentabilidade e a responsabilidade social são pilares importantes para a empresa. Ao apoiar iniciativas como esta, estamos dando nossa contribuição para o desenvolvimento das áreas onde atuamos e para o futuro do planeta”, destaca Fernanda Amaral - diretora de Comunicação, ESG e Rigov da Naturgy Brasil.



A História e sua Relevância



O espetáculo narra as aventuras de Sol e Lucas, adolescentes que, após uma viagem no tempo, retornam ao presente trazendo consigo filhotes de dinossauros. Quando tentam devolvê-los à sua era, acabam se deparando com uma época pré-histórica e com Igor, um Homo sapiens, o que os leva a refletir sobre a relação humana com a natureza e o meio ambiente. Ao explorar o passado, o presente e até o futuro, a peça propõe uma jornada pelo tempo para conscientizar os jovens sobre a importância de nossas ações no mundo de amanhã.

O debate energético e a sustentabilidade



Após cada apresentação, os próprios atores promovem uma palestra interativa chamada "Energia para Crescer". Esse momento vai além do entretenimento e convida os alunos a refletirem sobre temas como fontes de energia renovável, efeito estufa, consumo consciente, uso seguro do gás natural e outras soluções sustentáveis. A atividade oferece uma oportunidade de aprendizado lúdico sobre como construir um futuro melhor a partir de práticas e escolhas conscientes.



Criatividade e arte em cada detalhe



A montagem é enriquecida pela cenografia de Karlla de Luca e pelos bonecos de Alexandre Guimarães, trazendo referências visuais dos quadrinhos e dos livros pop-up. Além disso, a trilha sonora original de Megic Eric guia as emoções e a narrativa da peça, ajudando o público a mergulhar nas diferentes eras apresentadas. Essa rica composição artística reforça a valorização do teatro infantojuvenil como uma forma legítima de expressão cultural.



Por que o "Manual para o Futuro Bem Legal" importa?



Este projeto cumpre um papel essencial na democratização do acesso ao teatro e à cultura – além da formação de público –, oferecendo apresentações gratuitas em instituições de ensino públicas e privadas. Ao aproximar crianças e jovens da arte, ele contribui para a formação de plateia e incentiva as escolas a serem palco permanente de cultura. Cada apresentação é uma oportunidade para o público infantil experimentar o teatro como uma ferramenta de reflexão e transformação social.



Assim, o "Manual para o Futuro Bem Legal" transcende o entretenimento e se posiciona como uma poderosa iniciativa de educação ambiental e social, promovendo uma mensagem de cuidado e responsabilidade com o mundo em que vivemos e o que queremos construir.



Encerramento



9 de dezembro na Escola Municipal Albertina Campos (Rua dos Arcos 65- Mutuá), em São Gonçalo, com apresentações em dois horários: 10h e 13h. Crianças do 1º ao 5º ano