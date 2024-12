São Gonçalo: formatura do Proerd aconteceu na última quinta-feira - Julio Diniz

Publicado 14/12/2024 08:00

São Gonçalo - Na última quinta-feira (12), 453 alunos de oito escolas municipais de São Gonçalo participaram da formatura do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd), da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), na Igreja Central do Avivamento, em Alcântara. O curso tem como objetivo discutir e alertar sobre a temática das drogas, do abuso de álcool e vícios.

“As crianças estão bem instruídas, o Proerd é um projeto muito importante, mas o meu recado principal é para os responsáveis. Esse é o melhor momento dos seus filhos, a formação do caráter, é hora de quebrar os tabus, orientar, conversar, ter tempo de qualidade. Parabéns ao Proerd pelo trabalho”, afirmou o vice-prefeito eleito, João Ventura.

Durante o evento, os instrutores do Proerd premiaram os alunos que mais se destacaram ao longo das aulas, e leram algumas redações que sintetizaram melhor o que foi absorvido pelos alunos. O secretário de Educação, Maurício Nascimento, parabenizou o projeto.

“É muito bom poder contar com a ajuda da PMRJ, que vai até as escolas e presta esse serviço maravilhoso para a comunidade. Hoje, 453 alunos saem daqui com conhecimento e sabedoria para fazer boas escolhas para o futuro”, disse o secretário.