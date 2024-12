Gabinete nas Ruas: Deputado Dimas Gadelha estará em Alcântara neste sábado - Divulgação

Publicado 13/12/2024 18:14

São Gonçalo - O deputado federal Dimas Gadelha, do Partido dos Trabalhadores, realizou mais uma edição do gabinete itinerante onde fez apresentação da prestação de contas do mandato, ouviu a população gonçalense na Praça Luiz Palmier, no Rodo de São Gonçalo. Já neste sábado o parlamentar estará com sua equipe em frente ao prédio do relógio, em Alcântara, a partir de 8h da manhã.

"Ouvir a população gonçalense é sempre muito importante, ouvir sugestões, fazer orientações e atendimento. O gabinete itinerante é mais uma atuação do nosso mandato que tem também um gabinete em São Gonçalo, mas o itinerante a gente vai levar para outras cidades, estamos sempre representando o povo do Rio de Janeiro", declarou Dimas Gadelha.

O gabinete itinerante foi aprovado pela população gonçalense, como dona Maria Cecília dos Santos, de 76 anos.

"Achei excelente a iniciativa do deputado, ele estar nas ruas e trazer a equipe pra atender a gente é ainda melhor. Eu vi e já parei pra ver minha pressão e ainda aproveitei pra verificar a glicose. Fui muito bem atendida e ainda dei um abraço no doutor Dimas que eu gosto muito, é uma pessoa maravilhosa", elogiou a aposentada, moradora do bairro Nova Cidade.

Serviços de aferição de pressão e glicose, orientações jurídicas e de assistência social são oferecidos no gabinete itinerante do parlamentar.