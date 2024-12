São Gonçalo: atividades gratuitas nesta sexta-feira - Reprodução

Publicado 13/12/2024 07:00

São Gonçalo - A Secretaria de Turismo e Cultura promove mais uma edição da Feira da Cultura - Especial de Natal, nesta sexta-feira (13). É um evento que visa promover o empreendedorismo local e proporcionar uma experiência única de Natal. A feira acontecerá das 9h às 17h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, com entrada gratuita.

Durante o evento, os visitantes poderão explorar uma grande variedade de artesanatos locais e decorações natalinas, além de saborear pratos típicos e inovadores preparados por chefs locais. A feira também oferece a oportunidade para quem deseja encomendar sua ceia natalina, fortalecendo a economia local e tornando sua celebração de fim de ano ainda mais especial.

A participação do Coletivo INraizando é outro destaque. O coletivo, que promove a cultura afro-brasileira e o empreendedorismo social, estará presente com atividades culturais e apoio a empreendedores negros, reforçando a diversidade e a inclusão. Em caso de condições climáticas adversas, existe a possibilidade de adiamento do evento para garantir a segurança e o conforto de todos os participantes



Serviço:



Data: 13 de dezembro

Horário: 9h às 17h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura

Entrada: Gratuita