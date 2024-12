São Gonçalo: Espaço do projeto Lidera Mulher em shopping oferece produtos variados - Reprodução

Publicado 12/12/2024 08:00

São Gonçalo - O clima natalino já tomou conta do Espaço Lidera Mulher, que está com diversas opções de presentes para o Natal. A loja é uma extensão do projeto de capacitação “Lidera Mulher”, fruto de uma parceria entre a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo com o Sebrae e o Partage Shopping, que já formou mais de 1.300 mulheres empreendedoras.

Entre as opções de presentes, a partir de R$ 10, estão enfeites para árvore de Natal, itens para mesa posta, colar de mesa, presépios, suporte para velas, canecas personalizadas, sabonetes artesanais, bolsas, sandálias, difusores, bijuterias, entre outras coisas.

“Com o Espaço Lidera Mulher, conseguimos disponibilizar um local para as empreendedoras formadas divulgarem seus trabalhos gerando renda e autonomia para elas. Nas principais datas comerciais temos esse cuidado de ornamentar toda a loja, estimulando ainda mais a venda”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Atualmente, por conta do período do Natal, o funcionamento da loja está sendo de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingo, de 13h às 20h, no 3º piso do Partage Shopping.