São Gonçalo: saúde irá oferecer serviço de inserção de Diu Mirena - Renan Otto

São Gonçalo: saúde irá oferecer serviço de inserção de Diu MirenaRenan Otto

Publicado 10/12/2024 09:00

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo disponibiliza para as gonçalenses o dispositivo intrauterino (DIU) do tipo Mirena. O dispositivo, que tem forma de T e libera hormônio, é indicado para tratar sangramento uterino anormal, mioma ou endometriose, como também evitar a gravidez. A inserção desse tipo de DIU será feita a partir desta quinta-feira (12). E, com o apoio do Programa de Atenção Integral de Saúde da Mulher, os profissionais estarão aptos a prestar esclarecimentos quanto ao serviço.

As seguintes unidades de saúde realizarão o procedimento: Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; ambulatório do Hospital Dr. Luiz Palmier, no Zé Garoto; Clínica Municipal do Mutondo e Clínica Municipal do Colubandê.

O DIU Mirena é um dos métodos mais eficazes para o tratamento das condições ginecológicas descritas, além da contracepção eficaz. Esse dispositivo tem ação por cinco anos.

As interessadas podem ir a qualquer unidade básica de saúde para agendar o procedimento através da Central de Regulação. Os requisitos básicos para a realização do procedimento são: guia de referência com indicação médica, ultrassonografia transvaginal, teste rápido de HIV e Sífilis e teste de gravidez (podendo ser teste rápido de urina ou Beta HCG).

As pacientes que atenderem os pré-requisitos deverão realizar os exames pré-procedimento para depois conseguiram colocar o DIU.