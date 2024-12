São Gonçalo: Cartilha e peça teatral na luta contra o racismo - Divulgação

Publicado 09/12/2024 09:00

São Gonçalo - A Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial (COMIRSG) da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo promoveu, na última quinta-feira (5), o evento “Palavras – Vamos repensar o nosso vocabulário?”, para alunos da rede municipal, no Ginásio Henrique Lage, na Venda da Cruz. O evento contou com o lançamento de uma cartilha antirracista e a apresentação da peça teatral “Descobrindo as Palavras”.

A ação atende às leis 10.639/03 e 11.645/08, que tornaram obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e a cartilha será distribuída, pela COMIRSG, para unidades que atendem à Educação Infantil do município.

“Eu só tenho a agradecer por poder realizar esse projeto tão emblemático para São Gonçalo, é algo inédito. A peça foi feita por atores do município e também aborda a temática antirracista. A importância dessa ação é saber que palavras que, durante muito tempo, foram usadas de maneira muito natural, são extremamente ofensiva”, disse Daniele Fontoura, coordenadora de Promoção da Igualdade Racial.

Formada pelos jovens atores Arthur Jorge Ferreira, Julia Monize, Brenno Alexandre, Valen Gaspar e Esther Fontoura, a peça trouxe reflexão para os alunos das escolas municipais Nice Mendonça de Souza e Silva e Umei Margarida Maria Garcia de Araújo. O evento contou também com brincadeiras para as crianças.

“Esse evento é fundamental porque as crianças têm um papel muito importante na sociedade, de transformação. Qualquer ação que for pensada, o primeiro público tem que ser sempre a criança. A assistência social é uma política que tem que conversar com outras políticas, como a educação, para que ela aconteça. Não existe assistência sozinha, nem saúde e nem educação, o caminho é conjunto”, afirmou a subsecretária de Proteção Social Básica, Daiana Izabel.