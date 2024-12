São Gonçalo: time de basquete local está na final do Estadual Sub-15 Série Bronze - Divulgação

06/12/2024

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo segue incentivando práticas esportivas na cidade. Com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, o time Bravos Basquetebol Gonçalense vai disputar a final do Campeonato Estadual Sub-15 Série Bronze, na próxima terça-feira (10), no Jequiá Iate Clube, na Ilha do Governador.

A equipe foi criada em 2019 através de uma iniciativa de ex-alunos do professor de Educação Física Luiz Antônio Ceia Bravo, um dos principais expoentes do esporte na cidade, falecido em 2012. Desde janeiro deste ano, a Secretaria de Esporte e Lazer vem apoiando o time nas principais competições de desenvolvimento.

“Acreditamos na promoção do esporte na nossa cidade, pois sabemos o quanto São Gonçalo é repleta de talentos. Sempre tivemos atletas que se destacaram em diversas modalidades e, com apoio, isso tende a continuar”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade.

O time, que atualmente treina na quadra do Colégio Odete São Paio, é comandado por Fernando Melo e já participou de diversas competições, como LSB, Copa Serrana e Copa Leste Fluminense.

“Nosso projeto é totalmente democrático e aberto para todos os gonçalenses. O Bravos Basquetebol Gonçalense já conseguiu transformar vidas. Nossa equipe de 18 anos já ficou entre as seis melhores do país, um feito muito significativo. O basquetebol de São Gonçalo tem potencial para se desenvolver ainda mais e estamos trabalhando para isso”, afirmou o responsável administrativo da equipe, Davi Maia.