São Gonçalo: cidade é líder em geração de emprego no Estado - Julio Diniz

Publicado 09/12/2024 08:15

São Gonçalo - A geração de empregos em São Gonçalo segue avançando, segundo o último levantamento do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para outubro de 2024. Os últimos números divulgados colocam o município em segundo lugar na geração de empregos em todo o Estado do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas da capital fluminense.

São Gonçalo teve saldo positivo de 681 vagas de emprego segundo o último levantamento do Novo Caged, um aumento de 102,07% se comparado com outubro de 2023. O levantamento de todos os meses do ano até agora também mostra São Gonçalo entre os principais geradores de emprego no Estado, com 3.951 postos de trabalho gerados.

“Temos realizado um trabalho contínuo de aproximar o trabalhador e as empresas, para que São Gonçalo aumente a geração de empregos e siga se destacando no cenário Fluminense. A gestão do prefeito Capitão Nelson, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem construído pontes junto aos empreendedores, mostrando que nosso município tem potencial e capacidade para receber grandes investimentos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu.

Até a data do último levantamento divulgado pelo Novo Caged, o setor que mais gerou empregos na cidade em 2024 foi o de serviços, com 1558 contratações, seguido pela indústria, com 1336 vagas, e construção, com 694 vagas.

Para viabilizar a contratação de gonçalenses, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza periodicamente o Programa Oportunidades, atua em parceria junto ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), com duas unidades na cidade, feirões de emprego e anúncio de vagas imediatas.