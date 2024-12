São Gonçalo: Natal da Gente com música clássica nas praças - Divulgação

São Gonçalo: Natal da Gente com música clássica nas praçasDivulgação

Publicado 09/12/2024 08:00

São Gonçalo - As celebrações de Natal continuam na cidade de São Gonçalo. A Praça do Colubandê foi a escolhida para receber, na sexta-feira, dia 13 de dezembro, às 20h, uma grande apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, uma oportunidade única para a população gonçalense desfrutar de música clássica de forma totalmente gratuita.

O evento é uma realização do Sesc, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.

Após uma abertura especial na Trindade, São Gonçalo terá o seu segundo evento especial de Natal, com a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, aproximando o grande público de um gênero musical que, muitas das vezes, é restrito a grandes teatros e eventos aos quais a população não tem acesso.

A celebração deste dia 13 de dezembro integra o Natal Sesc, uma série de apresentações natalinas especiais que, desde 2022, já passou por 26 cidades fluminenses, com eventos repletos de lindas performances de música, teatro, ballet, grandes cantores e coros. A Orquestra Sinfônica Chiquinha Gonzaga chega a São Gonçalo convidando famílias e o público em geral para uma experiência única na Praça do Colubandê.

A orquestra

A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga é formada exclusivamente por meninas, alunas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, com a ideia de que exerçam cada vez mais o seu protagonismo, sendo grandes exemplos para esta e para as futuras gerações.

Sob a batuta da regente Priscila Bomfim, o grupo, com 45 integrantes, estreou 2021 em um concerto que teve participação da cantora Elba Ramalho. Desde então, as integrantes já passaram por palcos como Teatro Imperator, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Casa França-Brasil, entre outros locais do Brasil e Europa, e já dividiram o palco com grandes artistas renomados da nossa música, como Toni Garrido, Paula Lima e Maria Gadú.

A música da orquestra já cruzou as fronteiras do Brasil. Em 2022, as meninas realizaram a primeira turnê internacional, passando por Portugal e Espanha. E em 2023, a orquestra se apresentou na Suíça, com o concerto Aquarela Brasileira, levando a música nacional para cidades como Zurich, Biel, Solothurn, Basileia e Genebra.

Natal da Gente na Praça Zé Garoto

No dia 14 de dezembro (sábado), às 19h, a Praça Zé Garoto, vai ser palco de uma grande noite de magia com a presença do Papai Noel. Uma bela árvore de Natal será iluminada, para tornar a ocasião ainda mais especial. A noite será embalada pela Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob regência do maestro Paulo Guarany, com um repertório especial com músicas natalinas. A Praça também será decorada com elementos de Natal para que os gonçalenses possam tirar fotos e eternizar esse momento especial.