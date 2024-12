São Gonçalo: Saúde na Escola faz ação social com 470 alunos - Julio Diniz

Publicado 09/12/2024 10:00

São Gonçalo - O Programa Saúde na Escola (PSE) realizou, na última quinta-feira (5), uma ação social com os 470 alunos do Ciep 125 Municipalizado Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral, no Colubandê, unindo as Secretarias de Educação e Saúde da Prefeitura de São Gonçalo. O evento levou para a escola antropometria, verificação e atualização da caderneta de vacinação, palestra sobre atividade física, palestra sobre saúde emocional e bullying e avaliação da saúde bucal com tratamento restaurador.

O objetivo da ação é avaliar e monitorar a saúde dos alunos, além de prevenir possíveis doenças e, caso seja necessário, encaminhar a criança para o posto de saúde mais próximo de sua residência. Além disso, os responsáveis também puderam atualizar suas vacinas de gripe e Covid-19.

“Nós estamos começando a acompanhar essa criança, desde a Educação Infantil até o quinto ano. Nós estamos verificando todas as cadernetas de vacinação e atualizando aqui na hora com as vacinas que estão faltando. O PSE precisa não só fazer as atividades, mas planejar as estratégias para melhor atender a população”, disse a coordenadora do PSE, Mônica Marques.

Flávia da Silva, mãe da aluna Gabriela, de 12 anos, aprovou a inciativa. Para ela, é de grande ajuda contar com essa intersetorialidade no município. “Trouxe a caderneta de vacinação da minha filha para a atualização, dessa forma é muito mais fácil porque, com a correria do dia a dia, a gente não tem tempo de acompanhar tão de perto. Tendo essa ação aqui na escola, ela já passa por uma avaliação e já recebe o encaminhamento”, afirmou a mãe.