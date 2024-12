São Gonçalo: alunos participam de ações sobre sustentabilidade - Renan Otto

São Gonçalo: alunos participam de ações sobre sustentabilidadeRenan Otto

Publicado 10/12/2024 08:00

São Gonçalo - Esta segunda-feira (9) começou animada para os alunos da Escola Municipal Albertina Campos, no Mutuá. Eles assistiram ao espetáculo “Manual para o bem futuro legal” e à palestra “Energia para Crescer - Uso Responsável do Gás”, voltado para crianças do 1º ao 5º anos, com o objetivo de refletir sobre as questões ambientais e estimular práticas sustentáveis e circulares.

O Programa Educativo “Energia para Crescer”, patrocinado pela Naturgy, empresa de gás natural canalizado, acontece há 14 anos e tem como meta trazer o assunto da sustentabilidade de forma lúdica e leve para os alunos.

“O projeto já acontece há 14 anos, sempre com uma peça diferente que traz a mesma temática, que é a questão ambiental. O assunto é necessário por conta dos atuais problemas como desmatamento e as mudanças climáticas. As crianças são a geração do futuro e é importante que eles entendam que os atos delas podem provocar situações difíceis lá na frente, como jogar papel no chão na rua, então elas precisam ter essa consciência desde pequenas”, afirmou a produtora, Kátia Camello.

Ministrada por dois atores, a palestra, que acontece após a peça, é lúdica e utiliza recursos cênicos para falar dos combustíveis fósseis e renováveis, do desmatamento, da questão do lixo, do consumismo e da importância das práticas sustentáveis e circulares. Além disso, aborda também a distribuição e o uso seguro do gás natural.

“É uma maneira de levar a mensagem aos alunos de uma forma que eles fiquem mais atentos aos detalhes. O professor, atualmente, tem que se desdobrar para atrair a atenção do aluno e essa forma de passar o conteúdo é mais leve. Eu garanto que eles estão saindo daqui com o conteúdo na ponta da língua, multiplicando o conhecimento para os familiares e amigos”, disse a diretora, Mirtes Lessa.