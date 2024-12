São Gonçalo: Novos brinquedos e equipamentos são instalados na praça do Jardim Alcântara - Fabio Guimarães

Publicado 09/12/2024 13:26

Sã Gonçalo - Novos brinquedos e equipamentos para a academia do idoso foram instalados na Praça Prefeito Gilberto Afonso Pires, no bairro Jardim Alcântara. O local está passando por revitalizações desde outubro graças ao projeto Praça Renovada, realizado pela Prefeitura de São Gonçalo. A nova praça visa dar mais qualidade de vida para a população do bairro.

Além dos novos brinquedos e equipamentos que foram instalados, ajustes estão sendo feitos no corrimão e na pintura do parquinho e um piso emborrachado será instalado nesse espaço. Além disso, foram instalados mesas, bancos e canteiros, a concretagem do piso da quadra foi finalizada e a pintura será refeita em toda a praça. Grades serão instaladas ao redor da quadra.

João Paulo Silva, de 49 anos, mora no bairro desde que nasceu e acredita que a revitalização da praça é necessária. "Eu já vi as outras praças que foram reformadas e essa aqui estava precisando. Não tínhamos nem mais brinquedos. Vai ser uma boa área de lazer para as nossas crianças, é a única praça do bairro, é importante. Pelo que eu vejo, com certeza a nova praça vai ser boa", disse.

No mês de novembro, foi inaugurada a Praça Thiago Evangelista de Vasconcellos, popularmente conhecida como Praça do Bairro Almerinda, onde a população pode agora curtir um espaço com um novo campo de futebol, com parquinho para as crianças, novos postes de iluminação, canteiros, arquibancada, além de bancos, cadeiras e mesas de concreto.

O projeto Praça Renovada, que tem como objetivo entregar à população áreas de lazer completamente revitalizadas, já foi concluído em 16 espaços, sendo eles: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê; Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina; a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho; e a Praça Thiago Evangelista de Vasconcellos, do bairro Almerinda.