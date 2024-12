São Gonçalo: cidade celebra diversidade cultural com eventos para todas as idades - Divulgação

Publicado 10/12/2024 12:00

São Gonçalo - O último domingo foi repleto de manifestações culturais e artísticas em São Gonçalo, com três eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura que encantaram o público e celebraram as diversas expressões culturais do Brasil.

O dia começou com o Festival Infantil de Capoeira (FESTINCAP 2024), que há mais de 20 anos promove a cultura afro-brasileira de maneira lúdica e educativa para o público infanto-juvenil. Realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, o festival ofereceu uma programação diversificada, com aulas temáticas para crianças, rodas de capoeira, entrega de cordas (graduações) e apresentações de samba de roda, jongo e maculelê.

O evento enfatizou a importância das relações étnico-raciais. Com entrada gratuita, o FESTINCAP 2024 teve grande participação do público, que pôde desfrutar de uma experiência educativa e cultural das 9h às 13h.

No mesmo horário, na Lona Cultural do Jardim Catarina, a magia do circo invadiu São Gonçalo com o espetáculo “Tá Certo ou Não Tá?”. A apresentação, que homenageou o Palhaço Carequinha, encantou especialmente as crianças, com cenas clássicas dos palhaços Ratinha e Piriquitovisk, a magia de Patrick o Mágico, a precisão e habilidade dos incríveis Malabaristas Campellos e a destreza da equilibrista Vânia Campelo. Com duas sessões às 10h e 17h, o evento contou com o incentivo da Lei Paulo Gustavo, foi um sucesso, com entrada gratuita e uma plateia majoritariamente infantil.

No Teatro Municipal, o domingo também foi marcado pela celebração dos 15 anos de trajetória do Studio Art Dance com o espetáculo de dança Nossas Histórias. O público teve oportunidade de vivenciar uma jornada nostálgica por meio de releituras das coreografias que marcaram a história do grupo. Com duas sessões, às 9h e 11h, o Studio celebrou a dedicação e a arte que vem construindo ao longo de sua trajetória.