São Gonçalo: projeto CRIA SG realiza apresentações de cultura na cidadeDivulgação

Publicado 10/12/2024 10:00

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, realiza a formatura dos alunos do projeto CRIA SG nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, uma iniciativa que busca democratizar o acesso à cultura na cidade e oferecer vivências artísticas de diversas modalidades à população local. O evento de encerramento das atividades acontece no Teatro Municipal de São Gonçalo, com apresentações de alunos dos cursos de música, teatro, ballet, dança de salão, artesanato, animação e coral.

O CRIA SG é um projeto que oferece aulas gratuitas de diversas linguagens artísticas, atendendo crianças, jovens e adultos. Com a proposta de promover a inclusão cultural, o projeto tem conquistado moradores de todas as regiões de São Gonçalo, proporcionando aos participantes a chance de vivenciar a arte e se expressar de forma criativa.

O CRIA SG tem se consolidado como um importante instrumento de fomento cultural na cidade, ampliando as oportunidades de acesso à arte e estimulando a integração comunitária por meio da cultura. O projeto é mais uma ação da Prefeitura de São Gonçalo voltada para o desenvolvimento de atividades que envolvem educação, lazer e integração social.

As apresentações acontecerão sempre às 19h, no Teatro Municipal de São Gonçalo, com entrada gratuita para a população.

Serviço:

Dia 11 (quarta-feira): Música + Artesanato + Teatro + Coral

Dia 12 (quinta-feira): Teatro

Dia 13 (sexta-feira): Animação + Ballet + Dança de Salão + Locução

Local: Teatro Municipal

Horário: 19h