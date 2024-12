São Gonçalo: Prisão em Neves foi resultado da parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 11/12/2024 09:00

São Gonçalo - Um homem foi preso por agentes da Guarda Municipal após tentar furtar a tampa de um bueiro na Rua Comandante Ari Parreiras, em Neves. A prisão do suspeito foi feita por volta das 2h40 da manhã desta madrugada de terça-feira (10). O homem foi flagrado comentendo o crime pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Uma equipe da Guarda estava em patrulhamento quando foi acionada pelos agentes da Central de Segurança, que, por sua vez, flagraram dois homens tentando furtar a tampa de um bueiro. No local, os agentes avistaram um dos suspeitos carregando o material. O homem foi abordado e informou que achou a tampa do bueiro jogada no chão e que a venderia. Ele também disse que o segundo homem que estava com ele havia ido embora.

Após contato com os agentes da CSSG, foi confirmado que aquele era um dos suspeitos flagrados pelas câmeras de segurança furtando a tampa do bueiro. Ele foi detido e levado para a 73ª DP (Neves).

Parceria de sucesso

A parceria entre a Guarda Municipal e os agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) tem dado resultados positivos para o município. A CSSG, que foi implantada pela Secretaria de Transportes, fica baseada na sede provisória da Prefeitura, no bairro Estrela do Norte, e conta com o trabalho de colaboradores capacitados para operar 24 horas por dia. São 338 câmeras de última geração instaladas em pontos estratégicos de grande circulação de São Gonçalo.

No dia 1° de dezembro, por exemplo, o trabalho em conjunto resultou na recuperação de um carro de passeio que havia sido furtado horas antes. O veículo foi encontrado no bairro Porto da Madama.

No dia 5 de dezembro, três homens que estavam furtando cabos de telefonia na Rua Comandante Ari Parreiras, no bairro do Porto Velho, foram presos pelos guardas. Eles também haviam sido flagrados pelas câmeras da CSSG.