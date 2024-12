São Gonçalo: Estudantes participam de passeio após atividades educativas - Fabio Guimarães

Publicado 12/12/2024 08:48

São Gonçalo - Mais de 80 alunos do 3°, 4° e 5° anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora Margarida Rosa Marques Galvão, no bairro Amendoeira, participaram, nesta terça (10) e quarta-feira (11), de um passeio no espaço Playtoy Park, no Shopping São Gonçalo. A atividade faz parte do projeto Defesa Civil do Futuro, que passa um mês na escola ensinando sobre o trabalho da subsecretaria no município.

O projeto, que é uma parceria da Defesa Civil com a Secretaria Municipal de Educação, é realizado em encontros semanais. Neles, os alunos aprendem sobre desastres ambientais, meio ambiente, percepção de risco, primeiros socorros, com oficinas de pluviômetros caseiros feitos com garrafas plásticas. Maquetes e jogos interativos também são utilizados durante os encontros para repassar conhecimento às crianças.

O objetivo da ação final é proporcionar, com toda a segurança necessária, um momento de descontração para os estudantes que concluem as aulas, como uma espécie de confraternização.

O major Felipe Assunção, subsecretário de Defesa Civil, destacou a importância da atividade. "É um momento especial para essas crianças, que se divertem juntas. É importante lembrar que essa é a primeira vez de muitas crianças na Playtoy, por exemplo, então, queremos que elas se divirtam e vivam um momento único", afirmou.

Lizandra Touchen, de 48 anos, é diretora da unidade de ensino e afirma que a atividade com a Defesa Civil proporcionou muita aprendizagem para as crianças.

"Eu acho que tudo que agrega na educação é importante e válido. Eu soube do que seria desenvolvido em sala de aula e dessa atividade final e, para mim, o projeto só melhora com esse encerramento. Eu entendo que a educação precisa acontecer não só em sala de aula, que precisamos mostrar para as crianças que a escola é um lugar bom e nos leva para outros lugares. A alegria tem que fazer parte da vida da gente e esse é um momento de muita felicidade", disse.

Davi Monteiro Araújo dos Santos, de 11 anos, é aluno do 5° ano da unidade de ensino e esteve no passeio na Playtoy nesta quarta-feira (11). Ele opinou sobre o projeto. "É um passeio legal, muito bom! Eu estou gostando, já joguei muito basquete aqui. Eu adorei as aulas do projeto toda semana e aprendi muito", afirmou.

O projeto Defesa Civil do Futuro vem sendo desenvolvido em diversas escolas durante o ano e busca agregar conhecimento às crianças da rede municipal de ensino. Este ano, as ações aconteceram nas escolas municipais Professora Margarida Rosa Marques Galvão, no bairro Amendoeira; Zulmira Mathias Netto Ribeiro, no Paraíso; Elpídio dos Santos, no Porto Velho; e Professora Aída Vieira de Souza, no Jardim Catarina.