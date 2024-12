São Gonçalo: vagas de emprego no setor da construção civil - Reprodução

São Gonçalo: vagas de emprego no setor da construção civilReprodução

Publicado 12/12/2024 09:00

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com a Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), está oferecendo 30 vagas de emprego para profissionais da construção civil. Os interessados deverão comparecer, das 10h às 14h desta quinta-feira (12), à Sala do Empreendedor, no primeiro piso do Partage Shopping, no Centro, para serem encaminhados para as vagas.

Confira as vagas oferecidas e os requisitos:



- 10 vagas para pedreiro: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada, fundamental incompleto e com idade entre 25 e 55 anos;

- 10 vagas para pintor (cadeirinha rapel): para pessoas do sexo masculino, com idade entre 22 e 55 anos, com experiência comprovada em cadeirinha (rapel) e ensino médio incompleto;

- 10 vagas para servente de pedreiro: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada, com idade entre 22 e 55 anos e fundamental incompleto.



Serviço:



A Sala do Empreendedor (lojas 177 e 178) fica no Partage Shopping, que está localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.