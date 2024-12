São Gonçalo: teatro no cardápio cultural do final de semana - Divulgação

Publicado 13/12/2024 10:00

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo se prepara para mais um final de semana repleto de cultura, música e gastronomia, com uma programação diversificada que promete agradar a todos os públicos. De sexta a domingo, 13 a 15 de dezembro, a cidade recebe eventos para todos os gostos, desde festas tradicionais até espetáculos artísticos, celebrando a riqueza cultural brasileira.

Nesta sexta-feira, a partir das 19h30, a Praça do Colubandê será palco para uma apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga. A população gonçalense poderá desfrutar de música clássica de forma totalmente gratuita. O evento é uma realização do Sesc, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.

No dia 14, sábado, o Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo abre suas portas para o 1º Festival da Cultura Brasileira. O evento terá início às 14h com uma deliciosa feijoada, servida aos participantes por apenas R$ 34,90 por pessoa, e a festa continua com roda de pagode ao vivo, comandada pelo talentoso Jorginho Cardozo, a partir das 16h. Para garantir sua mesa, é necessário realizar a reserva diretamente no Centro de Tradições Nordestinas.

Ainda no sábado, o Teatro Municipal de São Gonçalo apresenta o encantador espetáculo "Uni Duni Tê", às 18h. A atração promete emocionar o público de todas as idades, com coreografias dinâmicas, figurinos vibrantes e uma história que celebra a imaginação infantil. A peça é uma homenagem à pureza dos sonhos e da criatividade que marcam a infância. Informações e ingressos via WhatsApp: (21) 97925-4393.

À noite, a partir das 19h, acontece o Natal da Gente na Praça Zé Garoto, com inauguração da árvore e chegada de Papai Noel. A Orquestra Municipal de São Gonçalo vai levar uma apresentação especial para o gonçalense, com um repertório que promete emocionar o público. O evento também vai contar com um espaço instagramável, para que as famílias possam registrar o momento em fotos e vídeos. O evento acontece através de um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, do governo federal, através da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo.

Para quem aprecia gastronomia e música, no dia 15 de dezembro, domingo, o Centro de Tradições Nordestinas também será palco do “Almoço de Vinil”, um evento que combina música e charme, gastronomia e solidariedade. Durante o evento, os participantes poderão saborear pratos típicos com feijoada e baião de dois, enquanto apreciam clássicos em vinil e se divertem com o baile charme. O evento é gratuito, mas se destaca pelo seu compromisso social, unindo cultura e inclusão.

No mesmo dia, a partir das 10h, a Associação de Capoeira Ginga Rio realiza o Encontro Cultural 2024 no Centro Cultural Joaquim Lavoura. O evento contará com batismo de novos capoeiristas, troca de cordas, espetáculos culturais e formatura, celebrando a rica tradição da capoeira, uma das expressões mais autênticas da cultura brasileira. A entrada é gratuita e o evento é uma excelente oportunidade para quem deseja conhecer mais sobre essa arte marcial que mistura dança, música e história.

Já às 16h do domingo, no Teatro Municipal, a Motirô Studio de Dança apresenta "Aladdin e os Três Pedidos da Vida", um espetáculo de dança e teatro que resgata a magia do clássico Aladdin, mas com uma abordagem inédita e profunda. Dirigido por Gilbert Souza, o espetáculo convida o público a refletir sobre os verdadeiros desejos da vida, com coreografias marcantes e uma narrativa inspiradora. Ingressos via WhatsApp: Gilbet / (21) 98006-4908.



Para encerrar o fim de semana, no mesmo dia, o evento “Rei da Lona” promete agitar o público a partir das 16h, com pocket shows, sets de DJs e batalhas de rima. A celebração da cultura urbana reúne artistas da cena musical, com muita energia e expressão, e valoriza a cultura das ruas. O evento é gratuito e é uma ótima pedida para quem ama o hip-hop e a cultura de rua.