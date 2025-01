São Gonçalo: Ao todo, 29 alunos estão participando. Novas turmas serão abertas durante o ano - Renan Otto

São Gonçalo: Ao todo, 29 alunos estão participando. Novas turmas serão abertas durante o anoRenan Otto

Publicado 14/01/2025 16:57

São Gonçalo - Teve início, nesta segunda-feira (13), as aulas da primeira turma do Curso de Voluntários da Defesa Civil de 2025, que conta com 29 alunos. A aula inaugural foi realizada pelo Major Felipe Assumpção, por volta das 10h, na Uniasselvi, no Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo. Durante o ano, novas turmas serão abertas, dando oportunidade para novos voluntários gonçalenses entenderem mais sobre o trabalho da Defesa Civil.

O curso busca ensinar sobre o trabalho da Defesa Civil no município e vai acontecer durante toda esta semana, até sexta-feira (17), com uma aula prática onde os alunos colocarão em ação tudo o que aprenderam durante o curso.

Ao todo, o curso será composto por cinco módulos, que debaterão temas como noções básicas de Defesa Civil e voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, atendimento pré-hospitalar e a importância da higienização das residências após chuvas, geologia, meteorologia, dentre outros. As aulas, teóricas e práticas, serão ministradas por agentes do próprio órgão municipal e secretarias que fornecem apoio.

Para o major Felipe Assumpção, é muito importante proporcionar esse tipo de aprendizado no município. "O curso de voluntários da Defesa Civil é importante para o município. Quando essas pessoas participam do curso, elas estão dispostas a aprender e vão nos acionar imediatamente em caso de desastres naturais para que possamos criar estratégias e atuar mais rapidamente no município", disse.

Um dos alunos desta nova turma é o aposentado Brasil Rodrigues de Souza, de 75 anos, morador de Itaúna. Ele soube do curso através de uma amiga que já completou as aulas.

"Eu já realizei cursos parecidos, como de pânico e incêndio, por causa da área de usina que eu trabalhava. Agora, que estou aposentado, resolvi aprimorar meus ensinamentos, o que nunca é demais, né? Por isso, estou aqui hoje", afirmou.

Os voluntários formados pelo curso ganham um certificado e podem atuar nas comunidades do município em situações de desastres naturais, como chuvas intensas e risco de deslizamentos, dando apoio em abrigos, organizando mantimentos nesses locais, catalogando pessoas que precisarem de ajuda, dentre outras ações. No entanto, vale destacar que os voluntários não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoas como se fossem bombeiros ou agentes da Defesa Civil.

Em 2024, foram formadas quatro turmas de voluntários, totalizando 90 alunos que aprenderam sobre a atuação da Defesa Civil no município, podendo atuar em situações de desastres.