São Gonçalo: Unidade da Atenção Básica amplia oferta de serviços e consultasDivulgação

Publicado 10/01/2025 17:08

São Gonçalo - A Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê completa um ano neste 12 de janeiro. Idealizada para atender os serviços da Atenção Básica, a unidade vai além com a oferta de exames e especialidades médicas. O atendimento diferenciado fez com que ela fosse escolhida pela Secretaria de Estado de Saúde em todo o Estado para servir de exemplo para uma comitiva do Ministério da Saúde da Colômbia, em novembro. A unidade, que tem capacidade para atender até 30 mil pacientes por mês, virou referência para moradores de vários bairros da cidade.



A rede da Atenção Básica, normalmente, oferece médicos generalistas e dentistas. No Colubandê, ainda há as especialidades de pediatria e ginecologia. A clínica também atende pacientes que passaram por traumas e cirurgias ortopédicas nas emergências do Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto; e Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também no Colubandê, e necessitam de reabilitação. Eles têm acesso às consultas com ortopedistas e traumatologistas e tratamentos de fisioterapia.



Exames de ecocardiograma, raio-x, eletrocardiograma e ultrassonografia, que não são rotina nas demais unidades da Atenção Básica, também fazem parte da relação de serviços. “Ela foi feita para ser uma referência e está cumprindo o seu papel. Estamos descentralizando alguns serviços e as clínicas fazem parte desse planejamento. As clínicas da Lagoinha e de Neves, que estão em construção, também terão serviços diferenciados”, contou a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.



Os pacientes ainda têm acesso aos profissionais do eMulti: nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. “E a clínica também tem mais um diferencial na equipe do eMulti: o profissional de psiquiatria. É uma unidade que oferece diferentes serviços e atrai moradores de todos os bairros, não só do Colubandê. Estamos prontos para atender a todos”, finalizou o subsecretário da Atenção Básica, Gabriel Mello.



Marcações – A Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê não atende emergência e as consultas e serviços são agendados na própria unidade. Apenas as consultas com os ginecologistas são agendadas através da Central de Regulação da Secretaria. É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.