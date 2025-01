São Gonçalo: A partir do dia 15, trecho da Avenida Paula Lemos serão interditados - Divulgação

São Gonçalo: A partir do dia 15, trecho da Avenida Paula Lemos serão interditados Divulgação

Publicado 10/01/2025 16:56

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo vai realizar a interdição total de trecho da Avenida Paula Lemos, a partir da próxima quarta-feira (15), dando andamento às obras de macrodrenagem que abrangem os bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa. O trânsito será desviado e agentes estarão no local para orientar os motoristas.

As obras de macrodrenagem estão entrando na reta final. Várias vias da região já passaram por intervenções, recebendo redes de drenagem. Para dar continuidade, será necessário agora realizar a interdição total de parte da Avenida Paula Lemos, onde serão instaladas galerias para captação das águas das chuvas. O trabalho deverá durar 40 dias.

O trecho que será interditado fica entre a Rua General Canrobert até o posto de combustíveis-BR. O trânsito será desviado pela Estrada Vereador Nelsimar Rocha Moraes, na altura do posto, retornando à Avenida Paula Lemos na altura do ponto final dos ônibus.

A partir da próxima segunda-feira (13), equipes da Prefeitura irão percorrer o trechos afetado pelas intervenções para comunicar as alterações no trânsito aos moradores e comerciantes. Os locais serão devidamente sinalizados, com a presença de agentes de trânsito.

O prefeito Capitão Nelson fez, nesta sexta-feira, o anúncio das alterações no trânsito no Mutuá e destacou a importância das obras de macrodrenagem na região, que sofre há décadas com problemas de alagamentos.

"Nossa cidade tem características que agravam os problemas de alagamentos, com vários bairros cortados por rios e abaixo do nível do mar. Ao longo de décadas, a ocupação desordenada agravou a situação, mas estamos trabalhando para minimizar os problemas. Já instalamos redes de drenagem em bairros inteiros e agora estamos com essa obra de macrodrenagem na região do Mutuá, beneficiando a população. Sabemos dos transtornos que as obras causam, mas pedimos a compreensão de todos. Seguimos trabalhando para reduzir o impacto das interdições", garantiu.

As intervenções - As obras de macrodrenagem nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa englobam quase quatro quilômetros de extensão, com investimento de R$ 38 milhões, beneficiando mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região. Ao todo, 10 ruas do projeto já receberam drenagem completa. Mais duas ruas foram incluídas recentemente no projeto da obra, totalizanda 16 vias em transformação: Avenida Paula Lemos (parte) e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luíz, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira, Fernandes Mendonça, Inácio Feijó e uma via sem nome.