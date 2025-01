São Gonçalo: Saúde segue com obras de melhorias na rede municipal - Divulgação

São Gonçalo: Saúde segue com obras de melhorias na rede municipal Divulgação

Publicado 09/01/2025 17:45

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo entregou mais duas unidades de saúde da família com obras de manutenção e adequação. São as USFs Jardim Catarina 1 e Floriano Barbosa, ambas no Jardim Catarina. Os pacientes, agora, têm postos dentro das normas exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



As USFs receberam obras de adequações gerais e de ambientes, pintura, climatização, além da revitalização da fachada para a padronização das unidades municipais de saúde. As USFs proporcionam atendimentos mais dignos e humanizados com novos consultórios, salas de vacina, de curativos e outros ambientes de uso comum.



As duas contam com equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESFs) com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários. E também do e-Multi: nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e psicólogo. Elas também realizam exames laboratoriais.



“Estamos na missão de entregar, cada vez mais, serviços de qualidade. A manutenção das unidades básicas de saúde faz parte disso. Com ambientes adequados, a população tem como ser melhor atendida. É a humanização. E, hoje, temos o orgulho de dizer que todos os postos de saúde têm médicos, diferente do que acontecia no início do governo do Capitão Nelson; dentistas e novos serviços”, disse a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour.



Unidades da rede básica entregues:



1 - Santa Luzia



2 – Robert Koch, Patranat

3 - Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



4 - José Avelino, Tribobó



5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra



7 - Badger da Silveira, Tribobó



8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte



9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



10 - Aníbal Porto, Manzals



11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



12 - Luiza de Marillac, Novo México



13 - Irmã Dulce, Trindade



14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei



16 - Getúlio Vargas, Boa Vista



17 - Candoza



18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia



19 - Irmão



20 - Victor Chimelly, Paiva



21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador



22 - Neuza Goulart, em Palmeiras



23 - José Bruno Neto, Boa Vista



24 - Altair da Silva, Mutuá



25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



27 - Adolfo Lutz, Amendoeira



28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro



29 - Bento da Cruz, Porto Novo



30 - Louis Pasteur, Guaxindiba



31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina



32 - Doutel de Andrade, Maria Paula



33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê



34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



35 - Clínica Gonçalense do Colubandê



- 36 Bocayuva Cunha, Gradim



37 - Roberto Silveira, Vista Alegre



38 – Albert Sabin, Salgueiro



39 - Elza Borges, Santa Lúcia



40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



41 - Josias Muniz, Arrastão



42 - Mariléa Cardoso, Jóquei



43 - David Capistrano, Recanto das Acácias



44 - Água Mineral



45 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



46 - Itaúna



47 - Emílio Ribas, Barracão



48 - Juárez Antunes, Laranjal



49 - Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



50 - Ana Nery, Gradim



51 - Bandeirantes



52 - Jardim Catarina 1



53 - Floriano Barbosa







Especializada:



PAM Neves



Ciesg







Urgência e emergência:



HCCOR







Locais em obras de revitalização e construção



1 - O Fim do Mundo



2 - Clínica de Neves



3 - Clínica Lagoinha



4 - Vista Alegre



5 - João Goulart



6 - Manoel de Abreu



7 - Oswaldo Cruz