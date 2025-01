São Gonçalo: de olho na saúde mental da população gonçalense - Julio Diniz

Publicado 07/01/2025 18:49

São Gonçalo - Este mês é marcado pela Campanha Janeiro Branco – idealizada para que as pessoas façam uma autoanálise de como está a sua saúde mental e, caso necessário, procure ajuda. Para estimular esse exercício, os usuários e colaboradores dos equipamentos de saúde mental de São Gonçalo realizaram uma tarde de atividades com reflexões sobre os cuidados com a saúde mental e emocional, nesta terça-feira (7), no Shopping Pátio Alcântara.



O evento foi marcado por apresentações musicais, oficinas, dança, rodas de conversa, atividades culturais e de promoção à saúde. A atividade teve o propósito de conscientizar e incentivar a discussão sobre o cuidado com a saúde mental, dando ênfase ao tratamento e apoio oferecidos nos equipamentos na cidade.



“É no mês de janeiro que, normalmente, as pessoas fazem novos planos, fazem uma avaliação da vida e traçam metas para o ano que começa. E é nessa hora que algumas questões relacionadas à saúde mental podem surgir. Viemos mostrar que os gonçalenses têm apoio psicológico e que podem viver uma vida satisfatória, mesmo diante de problemas”, explicou o subsecretário de Atenção Especializada, Vinícius Quintam.



A Campanha Janeiro Branco tem por objetivo alertar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental e emocional, visando a prevenção das doenças psíquicas em toda a população. “A coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de São Gonçalo sempre está de portas abertas para receber, acolher, orientar e oferecer o suporte necessário para os gonçalenses que precisam de ajuda para melhorar a saúde mental”, disse a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour.



Assistência



Com o fim das clínicas de internação para pessoas com transtornos psiquiátricos, os pacientes que moram com as suas famílias – quando em crise – têm acesso ao atendimento emergencial no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto – unidade referência. E para os atendimentos ambulatoriais de acompanhamento, eles têm os Caps, PAM Coelho e Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho.



Caps Paulo Marcos Costa

Rua Ladislau de Andrade, 44, Mutondo



Caps Francisco dos Santos Siqueira 24h

Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro



Capsad

Rua Coronel Serrado, 1.543, Zé Garoto



Capsad Dr. Daniel Gomes da Silva 24h

Rua Augusto Franco, 52, Vila Três



Capsi Zé Garoto

Rua Coronel Serrado, 1.567, Zé Garoto



Capsi Dr. Joaquim dos Reis Pereira

Rua Jovelino de Oliveira Viana, 274, Alcântara



Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

Ambulatório Ampliado Nise da Silveira

Rua Heitor Levi, 34, Barro Vermelho



PAM Coelho

Ambulatório Ampliado em Saúde Mental

Rua Cândido Reis, 89, Coelho



Hospital Luiz Palmier (HLP) - emergência psiquiátrica

Rua Estefânia de Carvalho, Zé Garoto