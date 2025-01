São Gonçalo: Contribuinte não terá necessidade de se deslocar para buscar carnê - Reprodução

Publicado 06/01/2025 07:20

São Gonçalo - Os contribuintes gonçalenses terão mais facilidade para realizar o pagamento do IPTU 2025, sem a necessidade de sair de casa para obter o carnê de pagamento do imposto. O carnê poderá ser emitido através do site da Prefeitura de São Gonçalo ou mesmo solicitado através do aplicativo de mensagens whatsapp através do número 2199-6395.

Atenção, salve o contato da prefeitura em seu celular para solicitações referentes ao IPTU 2025. É importante destacar que a Secretaria de Fazenda não entra em contato direto para solicitar qualquer dado ao contribuinte.

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e taxa de coleta de lixo poderão ser pagos até o dia 31 de janeiro de 2025 com 5% de desconto se forem quitados em cota única. O dia 31 de janeiro de 2025 será ultimo dia de desconto para quem realizar o pagamento em cota única e também o prazo final para pagamento da primeira cota do imposto para quem optar pelo parcelamento.

Também terão desconto até o pagamento, no dia 31, a Taxa de Fiscalização e Controle, Taxa de Autorização de Publicidade e Taxa de Inspeção Sanitária. O envio de carnês físicos pela Prefeitura de São Gonçalo será realizado a partir da segunda quinzena do mês de janeiro. Ainda que não haja necessidade do contribuinte se deslocar do seu lar até um posto de atendimento da Secretaria de Fazenda, os atendimentos serão realizados nos pontos de apoio do Partage Shopping, no Centro (Avenida Presidente Kennedy, n° 425, lojas 325/326 -piso L3) e no Alcântara, na Estrada Raul Veiga, n° 351, sala 116 – Stilo Shopping & Offices.

O IPTU, a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar, a Taxa de Fiscalização e Controle e a Taxa de Autorização de Publicidade, referente ao exercício de 2025, no caso de lançamentos ordinários, poderão ser pagos em cota única ou parcelados em até 12 cotas mensais, com exceção da Taxa de Autorização de Publicidade, que pode ser dividida em até 6 (seis) cotas mensais.

A correção do IPTU teve por base o reajuste da UFISG, que ocorreu através do Decreto n°. 409/2024, que foi de 4,348%, correspondente à variação do IPCA-E de setembro de 2023 a agosto de 2024, que alterou a UFISG de R$ 47,38 para R$ 49,44.