São Gonçalo: quem cuida das mudas são as equipes da Subsecretaria de Parques e Jardins - Júlio Diniz

São Gonçalo: quem cuida das mudas são as equipes da Subsecretaria de Parques e JardinsJúlio Diniz

Publicado 03/01/2025 17:58

São Gonçalo - Quem passa pelos diversos canteiros espalhados pelo município de São Gonçalo, seja na frente à Igreja Matriz ou no letreiro com o nome da cidade, em Tribobó, por exemplo, consegue ver que um dos objetivos da atual gestão é dar mais cor a São Gonçalo e isso foi alcançado com sucesso no ano de 2024. Para 2025, não será diferente. Apenas no Horto Municipal, no bairro Água Mineral e vinculado à Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, estão sendo preparados, desde o final de 2024, cerca de 3 mil mudas para plantio neste início de ano.

Quem cuida dessas mudas são as equipes da Subsecretaria de Parques e Jardins. As mudas, das mais variadas espécies, chegam ao horto, através de uma empresa especializada, e lá são cultivadas para depois serem transferidas para os canteiros e praças do município. As espécies variam entre grande e pequeno porte, podendo ser a alpinia, o cróton, a dracena tricolor, a aspargo pluma e outras. Vale lembrar que as espécies de plantas que são cultivadas no Horto são de baixa manutenção.

A Conservação atua diariamente em ações de paisagismo por todo o município. Existem canteiros em Tribobó, nas diversas praças, no Jardim Alcântara, na frente à Igreja Matriz, no Restaurante do Povo e outros. O trabalho vem transformando São Gonçalo em um local cada vez mais bonito e dando resultado também em números. Só ano de 2024, por exemplo, foram plantadas 100 mil mudas por toda a cidade.

O secretário de Conservação, Edson Leal, destacou a importância desse trabalho para São Gonçalo. "No horto, cuidamos das mudas que chegam para nós até que elas possam ser replantadas nos canteiros. É um trabalho constante e que dá muito orgulho para a nossa pasta. As mudas dão vida aos canteiros e até mesmo aos locais que antes eram degradados, como um espaço no Jardim Alcântara, que antes era de descarte irregular de lixo. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano efetuou uma transformação no local e solicitou nosso apoio plantando gramas e palmeiras. Hoje, o espaço é útil para a população. São Gonçalo vem se tornando uma nova cidade em todos os sentidos, graças ao trabalho do prefeito Capitão Nelson", disse.

A Conservação também fornece apoio aos canteiros do MUVI, regando, por exemplo, as centenas de espécies que já foram plantadas pelo corredor viário. Além disso, a pasta fornece apoio durante o plantio dessas mudas, trabalho que vem sendo feito em ações com escolas do município e com o Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades.