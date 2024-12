São Gonçalo: obras incluem hospitais e postos de atendimento - Divulgação

Publicado 29/12/2024 13:39

São Gonçalo - O governo do prefeito Capitão Nelson fecha o primeiro mandato com a marca de 51 unidades da rede básica de saúde revitalizadas. Outras nove estão em obras e recebendo melhorias. E ainda houve as importantes entregas do novo PAM Neves, do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), em Vila Três; e do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), em Lagoinha. No próximo ano, além das inaugurações das clínicas e USFs em obras, o novo Hospital Municipal de Retaguarda Gonçalense também deve ser finalizado.



“Começamos o governo com unidades de saúde completamente sucateadas. Muitas sem nenhuma condição de uso. Não havia equipamentos e ambientes apropriados para funcionários e pacientes. E 24 delas estavam sem atendimento médico. Termino meu primeiro mandato com quase metade das USFs revitalizadas e todas com médicos atendendo. Também otimizamos o uso de algumas unidades, aumentando e melhorando as unidades próprias para dar fim a imóveis alugados”, enumerou o prefeito Capitão Nelson.



Todas as unidades revitalizadas e as construídas foram padronizadas e obedecem às normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade. Todos os ambientes são humanizados, climatizados e com adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta).



“Com as unidades revitalizadas, conseguimos dar atendimento mais humanizado aos pacientes. A maioria também conta com mais serviços e exames que anteriormente. O serviço de Odontologia é um exemplo disso, que está presente em todas as unidades inauguradas, assim como a coleta de exames laboratoriais, dispensação de remédios e vacinação de rotina. Vamos continuar avançando e trabalhando para servir melhor a população gonçalense”, finalizou a secretária municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.



Unidades da rede básica entregues:



1 - Santa Luzia



2 - Robert Koch, Patronato



3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia

4 - José Avelino, Tribobó



5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra



7 - Badger da Silveira, Tribobó



8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte



9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



10 - Aníbal Porto, Monjolos



11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



12 - Luiza de Marillac, Novo México



13 - Irmã Dulce, Trindade



14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei



16 - Getúlio Vargas, Boa Vista



17 - Candoza



18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia



19 - Anaia



20 - Victor Chimelly, Paiva



21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador



22 - Neuza Goulart, em Palmeiras



23 - José Bruno Neto, Boa Vista



24 - Altair da Silva, Mutuá



25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



27 - Adolfo Lutz, Amendoeira



28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro



29 - Bento da Cruz, Porto Novo



30 - Louis Pasteur, Guaxindiba



31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina



32 - Doutel de Andrade, Maria Paula



33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê



34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



35 - Clínica Gonçalense do Colubandê



36 - Bocayuva Cunha, Gradim



37 - Roberto Silveira, Vista Alegre



38 - Albert Sabin, Salgueiro



39 - Elza Borges, Santa Luzia



40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



41 - Josias Muniz, Arrastão



42 - Mariléa Cardoso, Jóquei



43 - David Capistrano, Recanto das Acácias



44 - Água Mineral



45 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



46 - Itaúna



47 - Emílio Ribas, Barracão



48 - Juarez Antunes, Laranjal



49 - Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



50 - Ana Nery, Gradim



51 - Bandeirantes



Especializada:



PAM Neves



Ciesg



Urgência e emergência:



HCCOR



Hospital de Retaguarda Gonçalense



Locais em obra de revitalização e construção



1 - Mutuaguaçu



2 - Clínica de Neves



3 - Clínica Lagoinha



4 - Vista Alegre



5 - Jardim Catarina I



6 - Floriano Barbosa



7 - João Goulart



8 - Manoel de Abreu



9 - Oswaldo Cruz