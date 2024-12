São Gonçalo: ação já retirou mais de 364 mil toneladas de resíduos este ano - Divulgação

Publicado 28/12/2024 09:00

São Gonçalo - A parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), vem realizando novas ações do Programa Limpa Rio na cidade. O Rio Brandoas, um dos mais importantes do município, está recebendo novas ações de limpeza.

Nesta quinta-feira (26), o trabalho de limpeza e desassoreamento chegou à foz do Rio Brandoas, no trecho que corta o bairro Vila Lage. Trata-se de um trecho muito importante, porque fica próximo à Baía de Guanabara, onde o rio deságua. Duas escavadeiras, sendo uma anfíbia e outra de longo alcance, realizam a coleta do material que ocasiona o assoreamento no rio, como lama, terra e outros, que são recolhidos por caminhões.

O trabalho, que é feito durante o ano inteiro nos principais rios da cidade, está sendo intensificado por conta das chuvas de verão. Em São Gonçalo, o Limpa Rio já foi executado em mais de 15 Km de rios da cidade. São 19 frentes de trabalho, que já retiraram mais de 364 mil toneladas de resíduos em rios e canais do município, um trabalho fundamental para prevenção de alagamentos e transbordo dos corpos hídricos do município.

Ao retirar os resíduos, que acabam impedindo a passagem da água em alguns pontos, o fluxo normal do rio é facilitado, evitando que o nível da água se exceda durante as chuvas e diminuindo os alagamentos. O Limpa Rio também executa ações nos rios Alcântara, Caçador, Colubandê, Catarina, Marimbondo, Imboaçú, Salgueiro, além do canal do Jardim Catarina.