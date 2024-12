São Gonçalo: cidade tem ofertas de empregos no Sine - Divulgação

Publicado 27/12/2024 09:10

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo está oferecendo mais de 160 vagas de emprego em diversos cargos no setor de comércio para os gonçalenses, com ou sem experiência.

Os interessados deverão comparecer, a partir desta sexta-feira (27), das 10h às 16h, à unidade do Sine Alcântara ou à Sala do Empreendedor, no primeiro piso do Partage Shopping, no Centro, para serem encaminhados para as vagas.



Confira as vagas oferecidas a seguir:



- 32 vagas para Operador de Loja;

- 25 vagas para Operador de caixa;

- 18 vagas para Auxiliares de Perecíveis;

- 15 vagas para Fiscal de Loja;

- 9 vagas para Operador de Empilhadeira;

- 8 vagas para Fiscal de Caixa;

- 8 vagas para Açougueiro;

- 4 vagas para Auxiliar de Hortifruti;

- 4 vagas para Auxiliar de Depósito;

- 4 vagas para Auxiliar de Cozinha;

- 3 vagas para Conferente de Inventário;

- 3 vagas para Conferente de Recebimento;

- 3 vagas para Operador de Loja (BALANÇA FLV);

- 3 vagas para Auxiliar de Monitoramento;

- 3 vagas para Auxiliar de Estacionamento;

- 2 vagas para Encarregado de Perecíveis;

- 2 vagas para Cozinheiro;

- 2 vagas para Atendente de SAC;

- 2 vagas para Vendedor Externo

- 2 vagas para Separador de Vendas;

- 2 vagas para Auxiliar de Padaria;

- 2 vagas para Encarregado de Mercearia;

- 1 vaga para Encarregado de Hortifruti;

- 1 vaga para Líder de Hortifruti;

- 1 vaga para Encarregado de Prevenção de perdas;

- 1 vaga para Conferente de Avaria;

- 1 vaga para Líder de Açougue;

- 1 vaga para Auxiliar de Açougue;

- 1 vaga para Locutor;

- 1 vaga para Técnico de manutenção.



Serviço:



O Sine Alcântara fica na Rua Doutor Alfredo Backer, número 500 (lojas 11 e 12), Alcântara, São Gonçalo. Já a Sala do Empreendedor (lojas 177 e 178) fica no Partage Shopping, que está localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.