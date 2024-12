UMPA'S; renovando estoque no período de feriado - Divulgação

Publicado 26/12/2024 10:00

São Gonçalo - As Unidades Municipais de Pronto Atendimento (UMPA’s) dos bairros de Pacheco e Nova Cidade, em São Gonçalo, estão prontas para atender ao aumento significativo na demanda durante os feriados de Natal, Ano Novo e o período de férias escolares. Com gestão da Prima Qualitá Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, as unidades reforçaram os estoques de soro, medicamentos e insumos hospitalares.

No ano passado, as unidades especialistas em baixa complexidade registraram centenas de atendimentos envolvendo casos graves como agressões físicas, acidentes de moto e carro, embriaguez, quedas e ferimentos por arma de fogo. A previsão é de que o número de atendimentos mantenha a tendência de crescimento observada nos últimos anos. A expectativa é que as medidas adotadas contribuam para minimizar os impactos da alta demanda e garantam um atendimento eficaz para todos os que necessitarem dos serviços de saúde no município.

A diretora-geral da UMPA de Pacheco, Jane Kelen Rodrigues, destacou a importância desse planejamento para garantir a qualidade e rapidez no atendimento aos pacientes, especialmente os que chegam às unidades com múltiplos traumas. “O período de festas e férias é sempre marcado por um aumento expressivo no número de atendimentos. Observamos que, além de emergências comuns, como problemas respiratórios e quadros infecciosos, também lidamos com casos mais graves, envolvendo acidentes de trânsito e episódios de violência urbana”, afirmou.

A medida visa garantir que os pacientes recebam atendimento ágil e eficaz, mesmo em um período que historicamente apresenta aumento na procura por serviços de emergência devido a acidentes, doenças sazonais e intercorrências de saúde típicas das festividades. A UMPA de Nova Cidade também adotou medidas semelhantes e, segundo a coordenação da unidade, há também um reforço na equipe médica e de enfermagem.

Além disso, ambas as UMPA’s mantêm plantões 24 horas para atender à população de São Gonçalo e região. As unidades também alertam a população sobre os cuidados necessários para evitar acidentes e preservar a saúde durante as festas. A conscientização, aliada ao trabalho eficiente das equipes de saúde, pode contribuir para reduzir a sobrecarga nas unidades e melhorar a segurança de toda a sociedade.