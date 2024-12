São Gonçalo: ação intensificou conhecimento entre os pequenos gonçalenses - Divulgação

São Gonçalo: ação intensificou conhecimento entre os pequenos gonçalensesDivulgação

Publicado 26/12/2024 08:00

São Gonçalo - A Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo realizou, durante o ano de 2024, uma série de ações visando instruir a população sobre o que deve ser feito em casos de desabamentos e tragédias, além de detalhar cada vez mais sobre conceitos e sobre o trabalho da subsecretaria no município. Um dos grupos com o qual a pasta busca dialogar são as crianças da rede municipal de ensino, principalmente através das aulas do projeto Defesa Civil do Futuro. Ao todo, cerca de 500 alunos foram instruídos pelo projeto em quatro escolas.

Com aulas práticas e teóricas, incluindo maquetes e jogos interativos, a Defesa Civil busca, através do projeto, explicar sobre noções de risco ambiental, cidadania, meteorologia, descarte correto do lixo, plantio e reflorestamento e primeiros socorros, além de desenvolver oficinas de pluviômetros caseiros feitos com garrafas plásticas, dentre outros temas.

O projeto é uma iniciativa que ocorre em parceria com a Secretaria de Educação e é desenvolvido no município desde 2012. Este ano, as ações aconteceram nas escolas municipais Professora Margarida Rosa Marques Galvão, no bairro Amendoeira; Zulmira Mathias Netto Ribeiro, no Paraíso; Elpídio dos Santos, no Porto Velho; e Professora Aída Vieira de Souza, no Jardim Catarina.

"Nós entendemos que é importante ter esse diálogo com as crianças, que fazem parte da nova geração. Elas vão levar esses conhecimentos para os pais e familiares, além de crescerem com esses conceitos na vida. Buscamos ensinar isso nessas aulas, mas também proporcionar um momento de interação e diversão para as crianças", afirmou o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção. Após quatro semanas, o projeto é encerrado em cada escola com os alunos ganhando um passeio no espaço Playtoy Park, no Shopping São Gonçalo.