São Gonçalo: diversos bairros da cidade já possuem iluminação de LEDDivulgação

Publicado 25/12/2024 13:40

São Gonçalo - O programa Ilumina São Gonçalo transformou o município de São Gonçalo no ano de 2024. Com a instalação das lâmpadas de LED nos postes, o programa proporcionou mais segurança e conforto para o ir e vir do gonçalense. Até o momento, já foram instaladas 53.192 lâmpadas de LED em toda a cidade, o que equivale a cerca de 80% dos mais de 66 mil pontos planejados.

Uma das grandes vantagens das lâmpadas de LED é que elas iluminam com mais intensidade. Um dos grandes destaques do programa em 2024, por exemplo, foi a instalação das lâmpadas de LED nos postes do bairro de Ipiíba, onde, em alguns locais, o bairro se encontrava no escuro no período da noite, sem iluminação, entregando mais dignidade e mudando a vida dos moradores do bairro.

Neste ano, o programa chegou também a trechos da RJ-104 e da RJ-106 que passam por São Gonçalo. Isso foi possível através de um termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de São Gonçalo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado do Rio de Janeiro.

O prefeito Capitão Nelson acompanhou de perto o processo de implementação do Ilumina São Gonçalo pelo município em 2024.

"Durante o ano, proporcionamos diversas mudanças por todo o município, seja na área da saúde ou da educação. O programa Ilumina São Gonçalo faz parte de uma dessas alterações importantes porque é com ele que conseguimos implantar luz pública de qualidade pela cidade. A gente assumiu um município que precisava de muito desenvolvimento urbano, por isso fizemos obras de infraestrutura e hoje São Gonçalo está diferente. Mas não adiantava nada fazer isso e não iluminar mais as ruas do nosso município. Com o Ilumina São Gonçalo, chegamos a diversos bairros", afirmou.

Durante o trabalho por todo o município, são utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas. Além das rotas estabelecidas pelo programa Ilumina São Gonçalo, seis veículos são destinados ao atendimento das solicitações de manutenção dos postes que chegam via aplicativo Colab.

Por onde o Ilumina São Gonçalo já esteve

O programa foi implementado nas mais diversas localidades. Neste fim de ano, o programa foi implementado nos bairros do Vila Três, Porto Novo e Jardim Alcântara. Além disso, foram instaladas lâmpadas pela RJ-104 e RJ-106, especificamente nos trechos que cortam o município de São Gonçalo, e nas seguintes localidades: Barro Vermelho, Boa Vista, Bandeirantes, Boaçu, Brasilândia, Coelho, Covanca, Engenho Pequeno, Fazenda dos Mineiros, Galo Branco, Gradim, Ipiíba, Itaoca, Itaúna, Jardim Califórnia, Jardim Catarina, Jardim Miriambi, Jóquei, Lagoinha, Luiz Caçador, Maria Paula, Mutuá, Morro do Castro, Mutondo, Neves, Nova Cidade, Novo México, Pacheco, Paiva, Palmeira, Paraíso, Pita, Porto da Madama, Porto do Rosa, Porto Velho, Recanto das Acácias, Rocha, Rosane, Salgueiro, Santa Izabel, Santa Luzia, Santa Catarina, São Miguel, Tiradentes, Tribobó, Trindade, Vila Iara, Vila Lage, Zé Garoto, Zumbi.