São Gonçalo: Prefeito Capitão Nelson é diplomado para próxima gestãoJulio Diniz

Publicado 19/12/2024 19:10

São Gonçalo - O prefeito Capitão Nelson foi diplomado, nesta manhã de quinta-feira (19), em uma cerimônia realizada no Fórum Regional Juíza Patrícia Lourival Acioli, localizado no Colubandê. Junto dele, estava o vice-prefeito eleito João Ventura, que também foi diplomado, além dos 27 vereadores que venceram as eleições em outubro.

É durante a diplomação que a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, com isso, poderá tomar posse no cargo no início de janeiro.

O prefeito Capitão Nelson, que foi reeleito, aproveitou para falar que o trabalho que começou em 2021 continuará em seu segundo mandato.

"Quando o eleitor vai na urna e vota, ele está depositando confiança naquele candidato e é claro que ele espera o retorno e mais dignidade para a nossa população. Quero dar parabéns aos vereadores reeleitos, que realizaram um bom trabalho e receberam mais um voto de confiança, e também quero parabenizar os novos parlamentares, para que caminhemos juntos para dar mais dignidade aos gonçalenses. A cidade precisa muito, já que vem de décadas de abandono. Quero agradecer a todos! Ninguém faz nada sozinho e eu continuarei com meu trabalho. A cidade não para! Que sejam mais quatro anos de trabalho e de transformação", afirmou o capitão, que foi reeleito com quase 85% dos votos válidos.

O vice-prefeito eleito, João Ventura, também falou um pouco sobre como pretende atuar ao assumir o cargo.

"É a minha primeira diplomação como vice-prefeito de São Gonçalo. Estou muito feliz porque foi uma votação expressiva e, ao lado do nosso prefeito Capitão Nelson, foi montado um grupo político forte na cidade. Em 2025, teremos muito trabalho, assim como vem sendo nesses anos com a liderança do Capitão. A população pode esperar muito trabalho", disse.

Além do prefeito e vice-prefeito, foram diplomados os 27 vereadores que estarão à frente do Legislativo gonçalense a partir de 2025. Vale destacar que eles tomarão posse no novo cargo no dia 1° de janeiro.